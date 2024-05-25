Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава Ванкувера поднял флаг «Эдмонтона» над зданием мэрии из-за проигранного спора

Глава Ванкувера поднял флаг «Эдмонтона» над зданием мэрии из-за проигранного спора
Аудио-версия:
Комментарии

Мэр Ванкувера Кен Сим поднял флаг клуба «Эдмонтон Ойлерз» над зданием мэрии из-за проигранного спора мэру Эдмонтона Амарджиту Сохи. Перед серией второго раунда плей-офф главы городов поспорили между собой на выход своих команд в следующий раунд Кубка Стэнли. В решающем седьмом матче серии победу одержал «Ойлерз».

«Спор есть спор… Теперь флаг «Эдмонтона» развивается над зданием мэрии Ванкувера. Приветствуем последнюю оставшуюся канадскую команду в плей-офф НХЛ», — написал Сим в своей соцсети.

Мэр прикрепил видеодоказательство, на котором видно развевающийся на ветру флаг «Ойлерз».

Фото: скриншот видео из соцсети мэра Ванкувера

В финале Западной конференции «Эдмонтон» встречается с «Далласом». В первом матче серии победу одержали хоккеисты «Ойлерз» со счётом 3:2 в овертайме.

Материалы по теме
И всё-таки «Эдмонтон»! Макдэвид и Ко раздавили «Ванкувер», а затем выжили в концовке
И всё-таки «Эдмонтон»! Макдэвид и Ко раздавили «Ванкувер», а затем выжили в концовке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android