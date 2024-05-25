Глава Ванкувера поднял флаг «Эдмонтона» над зданием мэрии из-за проигранного спора

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Мэр Ванкувера Кен Сим поднял флаг клуба «Эдмонтон Ойлерз» над зданием мэрии из-за проигранного спора мэру Эдмонтона Амарджиту Сохи. Перед серией второго раунда плей-офф главы городов поспорили между собой на выход своих команд в следующий раунд Кубка Стэнли. В решающем седьмом матче серии победу одержал «Ойлерз».

«Спор есть спор… Теперь флаг «Эдмонтона» развивается над зданием мэрии Ванкувера. Приветствуем последнюю оставшуюся канадскую команду в плей-офф НХЛ», — написал Сим в своей соцсети.

Мэр прикрепил видеодоказательство, на котором видно развевающийся на ветру флаг «Ойлерз».

Фото: скриншот видео из соцсети мэра Ванкувера

В финале Западной конференции «Эдмонтон» встречается с «Далласом». В первом матче серии победу одержали хоккеисты «Ойлерз» со счётом 3:2 в овертайме.