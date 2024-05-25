Канада — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2024 начнётся в 19:20 мск

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Сегодня, 25 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт полуфинальный матч между сборными Канады и Швейцарии. Соперники будут играть на стадионе «О2-Арена» (Чехия). Начало — в 19:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четвертьфинале сборная Канады обыграла Словакию со счётом 6:3. Швейцарская сборная в 1/4 финала оказалась сильнее Германии со счётом 3:1.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.