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Нечас — о победе над Швецией: мы ещё не сделали свою работу

Нечас — о победе над Швецией: мы ещё не сделали свою работу
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Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас прокомментировал уверенную победу своей команды в сегодняшнем полуфинальном матче домашнего чемпионата мира с Швецией (7:3).

«У нас было тяжёлое начало. Мы отыгрались, а они сразу же опять забили. После этого мы отыгрались опять, и второй период был отличным. Достал вновь был прекрасен. Большое удовольствие играть на этой арене, болельщики поддерживают нас и являются нашим шестым игроком.

Каково осознавать что завтра сыграем за золото? Мы ещё ничего не сделали. Чувство абсолютно прекрасное, но мы ещё не сделали свою работу», — сказал Нечас в интервью пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Чешская сборная в восьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. В матче за золото команда Радима Рулика встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.

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