Пастрняк — о победе над шведами в день своего 28-летия: этот день рождения я точно запомню

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк поделился эмоциями после победы своей команды в сегодняшнем полуфинальном матче домашнего чемпионата мира над командой Швеции (7:3). Этого успеха чешская команда добилась в день 28-летия своего звёздного форварда.

«Это день рождения, который я обязательно запомню. Я его особо не праздную, но этот запомнится. Переживая такое со всей страной и будучи её частью… Я приехал в невероятную команду. Это прекрасный день. Я рад, что мы это сделали. Завтра мы будем сосредоточены только на финале.

Берегу ли я свои голы на финал? Меня не волнуют голы. Они мне пока не нужны. И надеюсь, что и не будут. Я буду придерживаться системы и постараюсь максимально помочь в каждой смене», — приводит слова Пастрняка пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

В матче за золото команда Радима Рулика встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.

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