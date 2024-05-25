Пашков: жаль молодёжь, в больших клубах КХЛ её интересами приходится жертвовать

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков оценил трансферы московского «Динамо» и заявил, что в крупных клубах КХЛ отдают предпочтение опытным игрокам, чтобы показать результат здесь и сейчас.

«Думаю, в определённой степени можно говорить о том, что «Динамо» идёт ва-банк — и по составу, и, наверное, по бюджету. Алексей Кудашов начнёт в «Динамо» уже четвёртый сезон. Чувствуется определённое давление этого времени, тренеру надо давать быстрый результат.

«Динамо» вкладывается в ветеранов, лишая больших шансов свою молодёжь? С волками жить — по-волчьи выть. Правила игры диктует лига. Каждый сезон — конвейер из матчей, времени для тренировочного процесса не предусмотрено. В такой ситуации клубам нет особого смыла возиться со своей молодёжью, её учить и обкатывать. Берёшь опытных игроков и легионеров, нагружаешь их играми, выжимаешь — и всё ради результата. Да, жаль молодёжь, в больших клубах её интересами приходится жертвовать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Одним из главных приобретений бело-голубых в текущее межсезонье стал обмен нападающего Антона Слепышева из ЦСКА.