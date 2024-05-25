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Щитов: в 1/4 финала чемпионата мира Россия была бы точно, а дальше — сказать сложно

Щитов: в 1/4 финала чемпионата мира Россия была бы точно, а дальше — сказать сложно
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Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов ответил на вопрос, какое место могла бы занять сборная России на чемпионате мира — 2024 в Чехии. По решению Международной федерации хоккея российская сборная отстранена от международных соревнований.

«Сложно сказать, какое место заняла бы сборная России на этом чемпионате мира. Надо понимать, кто бы играл в составе команды. В четвертьфинале наша команда была бы без вопросов. Приехали бы из НХЛ наши ребята, которые в своих командах на лидирующих позициях.

В четвертьфинале были бы точно, а дальше — сказать сложно. Видно, что хоккей и мастерство подравниваются. Дай бог, чтобы наша сборная поскорее вернулась. Чтобы наши ребята в КХЛ не отстали от развития мирового хоккея», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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