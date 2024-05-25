Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2018 года

В Праге на «О2 Арене» завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.

Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2018 года не сыграют в главном матче чемпионата мира. Примечательно, что в том году в финал мирового первенства в Дании их не пустили всё те же швейцарцы.

Отметим, что до этого матча канадцы одержали победы во всех встречах на нынешнем чемпионате.

Завтра, 26 мая, в матче за бронзу канадцы сыграют со сборной Швеции, которая в своём полуфинале ничего не смогла противопоставить Чехии (3:7).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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