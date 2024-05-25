Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2018 года
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В Праге на «О2 Арене» завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.
ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель, Андригетто) – 15:06 (pp) 0:2 Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 17:16 (pp) 1:2 Танев (Целльвегер, Дюбуа) – 34:07 2:2 Таварес (Бедард, Пауэр) – 57:53 (pp) 2:3 Андригетто – 70:00
Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2018 года не сыграют в главном матче чемпионата мира. Примечательно, что в том году в финал мирового первенства в Дании их не пустили всё те же швейцарцы.
Отметим, что до этого матча канадцы одержали победы во всех встречах на нынешнем чемпионате.
Завтра, 26 мая, в матче за бронзу канадцы сыграют со сборной Швеции, которая в своём полуфинале ничего не смогла противопоставить Чехии (3:7).
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
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