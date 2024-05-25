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Сборная Чехии в восьмой раз в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале Швецию

В Праге на «О2 Арене» завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции со счётом 7:3.

Дублями в составе победителей отметились Лукаш Седлак и Доминик Кубалик. Ещё по шайбе забросили Давид Кемпф, Ондржей Каше и Мартин Нечас.

Голы у шведов на счету Маркуса Юханссона, Маркуса Петтерссона и Йоэля Эрикссона Эка.

Таким образом, чешская сборная в восьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. В матче за золото команда Радима Рулика встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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