Сборная Чехии в восьмой раз в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале Швецию
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В Праге на «О2 Арене» завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции со счётом 7:3.
ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 7
Чехия
1:0 Юханссон – 03:39 1:1 Кубалик (Нечас, Кундратек) – 07:48 2:1 Петтерссон (Кемпе, Эрикссон Эк) – 08:08 2:2 Кемпф (Нечас) – 09:37 2:3 Каше (Седлак) – 26:05 2:4 Нечас (Кубалик, Кемпф) – 26:21 2:5 Кубалик (Кемпны, Нечас) – 29:03 3:5 Эрикссон Эк (Рэймонд, Далин) – 35:30 (pp) 3:6 Седлак (Каше) – 45:40 3:7 Седлак – 53:42
Дублями в составе победителей отметились Лукаш Седлак и Доминик Кубалик. Ещё по шайбе забросили Давид Кемпф, Ондржей Каше и Мартин Нечас.
Голы у шведов на счету Маркуса Юханссона, Маркуса Петтерссона и Йоэля Эрикссона Эка.
Таким образом, чешская сборная в восьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. В матче за золото команда Радима Рулика встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Последняя игра России на ЧМ по хоккею:
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