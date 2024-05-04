Польша устроила шоу на ЧМ по хоккею! Аутсайдер отобрал очки у бронзовой Латвии

За десять минут до конца матча поляки даже вели в счёте, однако до сенсации всё-таки не дотянулись

Для сборной Польши было невозможно представить лучшего места для возвращения в элиту, чем Острава. Суровый индустриальный город находится совсем недалеко от южной границы Польши — а именно там исторически сосредоточены хоккейные центры страны. Фанаты, который на домашнем ЧМ в первом дивизионе заполняли 12-тысячник в Катовице, отправились в Чехию ради того, чтобы увидеть первую за 22 года игру «бяло-червоных» в хоккейной элите — и поляки составили минимум половину аудитории.

Для поляков такая поддержка была жизненно необходимо, потому что вряд ли кто-то из специалистов знал большинство их лидеров. Самая сильная лига, которую представляет игрок сборной — чешская экстралига, однако играющий за «Литвинов» Павел Зигмунт получает всего 8-9 минут игрового времени. Это очень возрастная команда, средний возраст которой близок к 31 году, а самому молодому защитнику 29 лет. В общем, портрет для сохранения прописки не лучший.

День на ЧМ начался с того, что британцы помучили канадцев, пусть и проиграли. Несмотря на то, что они ожидаемо проиграли по броскам, большую часть матча аутсайдеры держали плотность обороны и не пускали соперника в опасные зоны. Здесь бронзовые медалисты ЧМ тоже предсказуемо начали активнее, но поляки играли очень организованно, и латыши большую часть своих бросковых попыток наносили от синей линии и со входа в зону. Всерьёз побеспокоить натурализованного американца Джона Мюррея не получилось.

А вот поляки заиграли поактивнее. Первое большинство в матче для них долгое время складывалось без моментов, однако под занавес двухминутки Мерзликин отразил бросок Кристана Дзюбиньски после контратаки. Вскоре Мерзликин уже не помог: самый молодой игрок польской сборной, играющий в канадской Западной юниорской лиге 19-летний Кшиштоф Мациас набросил на пятак, и шайба, изменив направление после рикошета на пятака, дезориентировав вратаря. Гол вроде бы должен был взбодрить латвийцев, но на самом деле до перерыва они вообще ничего не создали.

Польша устроила шоу на ЧМ по хоккею! Фото: Zuma/TASS

Возможно, после перерыва поляки слегка испугались собственной прыти, или дальняя скамейка помогла более классной команде, но с первых смен периода «бяло-червоные» прижались к воротам. Гол пришёл после долгой позиционной атаки, когда Мюррей не успел переместиться в сетке, а защитник Роберт Мамчицс подключился к атаке и поразил пустой угол. Очень быстро латыши могли и повести в счёте, однако главный ветеран этой сборной Каспарс Даугавиньш умудрился не забить, бросая почти с ленточки ворот.

Поляки несколько минут сдерживали натиск Латвии, а потом сами стали постепенно создавать моменты. Второй гол поляков получился чем-то похожим на первый: Камиль Валенга набрасывал на ворота, Мерзликин неуверенно отбил шайбу перед собой, и от ноги всё того же Мамчицса она зашла в ворота. Как и в первом периоде, было ощущение, что латвийцы растерялись — что-то придумывать они стали только в большинстве в конце периода, где здорово разрывали польскую защиту, но при этом до правильного завершения довести дело не могли. Показательно, что во втором периоде поляки всё-таки соперника перебросали.

Третий период поляки начали с большинства, в котором действовали не особенно уверенно по ходу матча — и латыши организовали классную контратаку, после которой сын бывшего тренера клубов КХЛ Родриго Аболс счёт сравнял. Игра снова переместилась в зону Мюррея, но поляки довольно грамотно играли в обороне. Спустя буквально пять минут оборонявшиеся поляки запрессинговали Рикардса Букартса и улетели в контратаку, которую нарисовал Дзюбиньски, а закончил Мациас. Правда, шайба попала к нему после рикошета — то ли второго, то ли третьего результативного для поляков.

Латвийцы решили упростить игру после того, как их попытки оказались безрезультатными — наброс от синей застал врасплох сбившихся к борту поляков, и после яростного копания на пятаке Даугавиньш забил гол, который судьи не засчитали на льду и не засчитали после отдельного просмотра. Однако латвийский штаб взял запрос — и с третьего раза шайбу утвердили. Примечательно, что в штабе Латвии трудится видеотренер Петерис Громс, чьи своевременные решения очень помогли «Авангарду» в золотом плей-офф-2021.

Через две минуты Букартс исправился за эпизод с шайбой, когда очень красиво разобрался и с Мюрреем, и с защитой. Казалось, Польша посыпалась, Мюррей сделал несколько важных сэйвов — а аутсайдеры счёт внезапно сравняли. Защитник Матеуш Брык бросал от синей, Мерзликина никто не загораживал, рикошетов не было, но латвийский вратарь бросок не отразил. Овертайм поляки начали в большинстве, но провели его безрезультатно. Уже в ситуации «3 на 3» «бяло-червоные» расписали красивую контратаку, но попали в штангу — латвийцы ответили сначала своим сотрясанием каркаса, а потом и победным голом от Даугавиньша.

Польша казалась в высшем дивизионе экзотикой уровня Южной Кореи из 2018-го. Но, например, поляки за один этот матч смогли забить столько же голов, сколько корейцы на том ЧМ и лишь на одну шайбу меньше, чем итальянцы на турнире-2019. Даже с учётом того, что полякам помогли рикошеты и странная игра чужого вратаря, они показали себя организованной командой, а автор дубля Мациас наверняка сможет претендовать на контракт новичка в НХЛ.