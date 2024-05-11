Двухминутка ненависти. Скандал с ИИХФ показал, что на самом деле важно для нас

Чемпионат мира не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу же преподнёс тему для жарких обсуждений. Сборную СССР/России не добавили на инфографику с указанием самых титулованных национальных команд в истории турнира.

«ИИХФ, вы с ума сошли?!» — главный вопрос, который возник в головах российских болельщиков, экспертов и журналистов. Ну, из цензурного.

«Чёрт, ну вот опять», — подумал я.

Уже даже не удивляет, насколько наши фанаты заточены на поиск врагов. Почему в нашем обществе так привыкли всегда искать врагов? Неужели ощущение, будто весь мир против нас, так приятно?

По крайней мере, видеть в ИИХФ врагов — это странно. Да, организация уже порядком себя дискредитировала рядом решений, но ведь её глава Люк Тардиф в февральских заявлениях жирно намекнул, что они ждут возвращения России на международную арену. Главное — дать достойный повод, доказать, что наша сторона готова к возвращению. Да и ИИХФ остаётся серьёзной структурой, которая не будет намеренно стрелять себе в ноги. Особенно когда дело касается и так самой острой в современных условиях темы, которая нередко ставит в тупик управленцев самой федерации.

Странно, что мало кто задумался: а почему же появилась такая инфографика, где сборная СССР/России с 27 чемпионствами пропала и уступила второе место Чехии, у которой лишь 12 побед на мировых первенствах?

А предположить есть что.

Первое. Это могла быть банальная ошибка. Да, даже у крупных организаций случаются какие-то ошибки. Идеальных людей нет. Такой скандал — лишь повод внимательнее относиться к производимому контенту.

Второе. Мысль, которая первой пришла мне в голову. Может быть, они указали лишь те сборные, которые принимают участие в чемпионате мира — 2024? Кажется, это было бы логично. Хоть и не особо красиво по отношению к сборной СССР/России, которая серьёзно повлияла на хоккей и на саму ИИХФ.

Это просто первые мысли, которые приходят в голову.

ИИХФ не добавила сборную России и СССР в список самых титулованных Фото: photo.khl.ru

Даже если предположить, что эта инфографика — самовыражение кучки радикалов внутри ИИХФ, очевидно, что Международная федерация хоккея — организация слишком серьёзная, чтобы в и так достаточно неспокойный период давать столько вольности целой группе работников и оставлять их деятельность без проверки.

Опять-таки, нисколько не защищаю ИИХФ. К ней как было много вопросов, так и остаётся. Вопрос-то тут в другом. Почему все мы так активно ищем врагов?

К слову, уже на утро Тардиф прокомментировал этот инцидент: «Это ошибка». То есть предположение о том, что кто-то просто недоглядел, судя по всему, было верным.

Забавно, что нам хватило этих примерно 12 часов, чтобы закидать ИИХФ оскорблениями, обвинениями в лицемерии и отмене, в переписывании истории. Всего 12 часов, чтобы увидеть в представителях ИИХФ демонов, монстров, нелюдей. Чтобы перестать видеть в них людей. Таких же людей, как мы. Людей, которые могут ошибаться.

Неужели мы уже были наготове, чтобы в очередной раз выплеснуть свою ярость, и просто ждали подходящего момента? Неужели мы не можем без Двухминуток ненависти?

«Нельзя делать выводы на основе домыслов», — сказал один из популярных современных персонажей. Сложно как-то поспорить с этим фактом.

Постоянно искать врагов — это неправильно. Мир куда более открыт к России, чем кажется. А выводы, которые основаны на домыслах и которые мы чаще всего слышим в подобных ситуациях, подозрительно часто ведут к тому, что против нашей сборной ополчились чуть ли не все на земном шаре. И ведь эти выводы — не факты, а всего лишь домыслы.

Через них в нас зачастую намеренно взращивают злость и ненависть, заставляя видеть в представителях ИИХФ (и не только) нелюдей, настоящих монстров и русофобов! Взращивают, чтобы выгодно использовать. А мы активно реагируем и «покупаемся» на это, показывая, как на самом деле много в нас ярости и как мы готовы ею делиться. В то время, как остальной мир в основном настроен нейтрально или вовсе доброжелательно по отношению к нам.

Вот только скандал с инфографикой — это очень полезный повод для нас ещё раз задуматься: а откуда в нас самих появилось столько злости и ненависти?