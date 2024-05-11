ИИХФ — клоуны и лицемеры. Решили вычеркнуть СССР/Россию из истории хоккея

В Чехии стартовал ЧМ-2024 по хоккею. Это уже третий турнир, на котором сборная России не играет по политическим мотивам. Президент ИИХФ Люк Тардиф объясняет бан нашей команды вопросами безопасности, хотя всем очевидно, что дело в банальном следовании культуры отмены всего российского, которая стала едва ли не официальной идеологией западного мира.

Но сейчас в Международной федерации хоккея пошли ещё дальше. Похоже, сборную России вычеркнули не только из состава участников современных ЧМ, но и из истории турнира. Как же ещё объяснить тот факт, что во время трансляции матча Швеция – США на официальной инфографике от ИИХФ «забыли» указать титулы, добытые сборными СССР/России?

Титры без титулов сборной СССР Фото: Кадр из трансляции

Чехи оказались вторыми по количеству золотых медалей ЧМ, шведы – третьими. Но это ложь. На втором месте после Канады по победам в хоккейных чемпионатах мира идут русские хоккеисты, выигрывавшие турнир 27 раз. 22 золота у сборной СССР, пять комплектов – у сборной России. Чехи и шведы и близко пока не подобрались к такому результату, да, собственно, и канадцы вырвались в лидеры только год назад, когда в финале с немцами взяли 28-е золото. При этом у «кленовых» значительно больше участий в ЧМ, чем у нашей сборной – 76 раз против 63.

Уж не знаю, ошибка случилась в сегодняшней трансляции или нет. Мы обратились за комментарием к президенту ИИХФ Тардифу, и на момент написания этого текста ответа не последовало. Но вообще на ошибку непохоже, ведь титулы остальных команд подсчитаны верно, да и тяжело представить, чтобы кто-то в ИИХФ мог действительно забыть об одной из сильнейших сборных мирового хоккея. Нет, это выглядит как намеренное вычёркивание команды СССР/России из истории.

Это смешно. Это низко. Это тупо. Вполне в духе современных тенденций по переписыванию и коверканию правды, но ИИХФ-то куда суёт свой нос? Тоже мне политическая организация. Там должны заниматься своим делом: смотреть на чемпионаты мира исключительно через призму спорта и относиться с уважением ко всем национальным командам. Особенно к тем, которые много лет писали историю хоккея. И особенно к тем, кто, между прочим, несмотря на отстранение от турниров, остаётся членом организации и платит немаленькие взносы!

Но в ИИХФ – что уже стало традицией при Тардифе – показывают себя клоунами и лицемерами. Неспособными отстаивать ценности спорта и хоккея как объединяющего фактора, как праздника, а не места для дискриминаций по каким-либо признакам. Но руководителю организации нужно иметь стержень и волю, чтобы гнуть свою, чисто хоккейную линию, а не просто плясать под популярную мелодию. Французскому функционеру, видимо, это просто не дано.