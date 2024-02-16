Ненависти всегда нужен враг. Что не так с заявлениями ФХР после продления бана России?

Кажется, наша сторона официально хочет уйти от международного хоккея.

Вчера, 15 февраля, бывшие и действующие игроки молодёжной сборной России подписали обращение к ИИХФ. Спустя всего два дня после решения Международной федерации хоккея продлить отстранение наших команд от турниров. Это письмо-обращение-заявление породило большой скандал. Что же там написали?

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу. Мы, игроки молодёжной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем. Наша команда пропустила уже три молодёжных чемпионата мира. В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отменённый из-за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из-за проблем с безопасностью — так обозначила причину недопуска Ваша организация.

По той же причине Вы отстранили от соревнований сборную Израиля. Это произошло 11 января 2024 года. Спустя всего шесть дней Вы приняли решение её вернуть. Хотелось бы узнать: что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?

Мы спрашиваем Вас: в чём перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003-2005 годов рождения? Почему вы старательно вычёркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными? Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир. Иначе почему одну сборную, которая, при всём к ней уважении, мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы?

Матвей Мичков в молодёжной сборной России Фото: РИА Новости

Почему другая организация, Национальная хоккейная лига, с радостью ждёт в ряды своих клубов хоккеистов из ВСЕХ стран? С гордостью сообщает о рекордах, восхваляет и рекламирует игру десятков наших соотечественников, не стесняясь говорить, из какой страны они приехали. Почему клубы Континентальной хоккейной лиги, несмотря на непростую политическую обстановку, рады видеть у себя в составе хоккеистов из ВСЕХ государств?

Наше коллективное письмо, адресованное в Международную федерацию хоккея, — крик души! Мы справимся с любыми трудностями и всё равно станем профессионалами, несмотря на любое Ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — говорится в заявлении.

Это письмо, опубликованное ФХР, подписали 17 российских хоккеистов. Кто? Матвей Мичков, Сергей Иванов, Арсений Коромыслов, Егор Заврагин, Михаил Ильин, Михаил Гуляев, Тимур Муханов, Иван Демидов, Иван Ремезовский, Игорь Чернышов, Егор Римашевский, Артём Кудашов, Максим Великов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Кирилл Долженков и Артём Барабоша.

Люк Тардиф Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Примечательно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф спустя всего несколько часов дал свой комментарий по этому письму.

«Всё опять упирается в безопасность, и какие то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной.

Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — сказал Тардиф.

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На фоне всех этих инфоповодов вновь начались споры. Вернее, продолжились те, что начались после решения ИИХФ продлить отстранение или даже ещё раньше. Но в такой ситуации внимание привлекают те вещи, которые почему-то остались вне поля зрения болельщиков и ряда экспертов. Сами заявления ФХР последних дней – c резкой риторикой.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/2025.

ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным.

Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Беларуси в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооружённые конфликты.

ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», — говорится в сообщении.

Если уже это заявление показалось очень странным, будто его текст дали написать обычному болельщику, а не высокопоставленному хоккейному специалисту, то после вчерашнего всё и вовсе стало крайне очевидным. Но давайте по порядку.

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Чтобы не гневить праведных читателей, сразу поясню позицию по ИИХФ. Организация во многом неправа. Международная федерация хоккея нередко совершает ошибки, её действия не всегда последовательны и очевидны. Ситуация с Израилем — поспешное решение и не менее поспешное возвращение — тому подтверждение.

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Однако она же ясно говорит: с ИИХФ можно договориться. Эту же мысль даёт и сам Тардиф в своём ответе — но конкретно о сей теме чуть позже.

Другой вопрос: хотят ли в самой ФХР вернуть Россию на международную арену? Кажется, что хотят. Иначе почему в федерации «разочарованы» решением ИИХФ, если им всё равно? Иначе зачем нужно было публиковать два заявления с разницей всего в два дня?

С этим вопросом разобрались. Следующий, главный: а как в ФХР хотят добиться возвращения России на международную арену? И вот тут появляется ещё больше вопросов. Если рассмотреть подробно два последних заявления (очевидно, что хотя она наверняка согласна с общим посылом — «верните нас», — но не наша молодёжь составляла текст сообщения), то можно заметить очевидную апелляцию к чувствам читателей. А фактов толком нет — зато аж 40% отведено теме Израиля.

Зачем привлекли молодёжь, большей части которой ехать и зажигать в НХЛ? В нашем спорте в последнее время очень часто ссылаются на юных спортсменов: мол, они не виноваты ни в чём, не втягивайте их в дела взрослых дядек. В то же время именно эти «взрослые дядьки» — со своей же, с российской стороны — втягивают их. Причём это характерно для всей спортивной вертикали, не только для хоккея.

Пример не самый равнозначный, зато крайне показательный — дело Камилы Валиевой. Или дело допинга в системе «Салавата Юлаева». Очевидно, что в этих ситуациях страдают юные спортсмены. Но их же сторона совсем не защищает их. В случае с Валиевой российская сторона хоть и согласилась с тем, что у Камилы нашли запрещённые вещества, но давила на то, что это дело против нашей страны, что решение несправедливое и незаконное. Что сломали жизнь и карьеру маленькой девочке.

При этом именно защита не смогла доказать невиновность Валиевой. А пункт про «маленькую девочку» попросту не может работать. Да, не могу отрицать: мне, как и многим другим россиянам, безумно жаль Камилу. Но вот что очевидно: она выступала не на детских соревнованиях, а на взрослом уровне. Следовательно, по отношению к ней должны работать те же правила, что и по отношению к другим взрослым спортсменам. И вместо того, чтобы помочь Камиле, основательно разобраться в ситуации и применить санкции к тем, кто действительно виноват в её горе, наша сторона обвиняет пресловутых врагов за границами (а то и внутри) государства.

В случае с хоккеем действительно страдает и наша молодёжь, юниоры, которые мало в чём могут быть виноваты. Тем не менее они профессионалы, так что и отношение к ним как к профессионалам. Прикрываться детьми — вот что действительно нельзя назвать профессиональным. Тем более что для ИИХФ это может выглядеть скорее как ещё один звоночек в пользу продления бана: мало ли именно руками этих детей будут создавать политические провокации, а потом жаловаться, что детей хотят отстранить или применить к ним санкции, хотя они «всего лишь высказывали свою личную позицию» (здесь можно вспомнить теннис, где россиян и белорусов допускают до турниров, а те, в свою очередь, держатся подальше от всего, что связано с политикой).

Даниил Бут вместе с Дмитрием Симашевым Фото: nhl.com

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Почему «прикрываться»? На это также есть ответ.

Чем ИИХФ объясняет отстранение сборной России? «Безопасностью». Хоть наша сторона и отвечает на эту причину, но сам ответ крайне… пуст. Нет никаких-либо конкретных ответов — лишь перевод стрелок на Израиль и Палестину.

Проблема ИИХФ в этой ситуации заключается в том, что в своих заявлениях организация не раскрывала, не поясняла этот тезис про «безопасность». Это факт. Однако разве в ФХР и так не понимают, что это значит?

Вот что кажется очевидным. Безопасность — это отсутствие скандалов, провокаций, неприкосновенность наших спортсменов, других представителей сборной и болельщиков, а также представителей и фанатов иных команд, судей и так далее. Можно ли это обеспечить в нынешних неспокойных и нестабильных условиях? Очевидно, что нет. Даже при крайне ответственном отношении к организации какого угодно турнира и безопасности оного ни ИИХФ, ни страна-хозяйка не смогут ручаться за то, что ничего не случится. Не страшно ли самим нашим хоккейным чиновникам отправлять даже не молодёжную — взрослую сборную?

Понятное дело, что отстранение России произошло из-за политических причин. Но именно продление бана кажется вызванным именно возможными проблемами с безопасностью. Логичный вопрос: почему тогда допустили Израиль? Всё очень просто. Уровни России (или даже Беларуси) и Израиля в хоккейном пространстве несопоставимы.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

Вот пример. На последний матч молодёжной сборной Израиля, сыгранный 22 января с командой Новой Зеландии в рамках группы А третьего дивизиона чемпионата мира, по данным ИИХФ, пришли всего 30 человек. Сколько зрителей приходит на любые встречи молодёжной сборной России? Раз в 100 больше. Минимум. Если взять, например, матч сборной России на последнем перед пандемией коронавируса МЧМ с худшей командой группы, то увидим… 4628 зрителей. Разница более чем в 150 раз. Вот и всё. Где легче организовать безопасное проведение матчей — там, где будет 30 зрителей или 4500+? Ответ очевиден.

Да, отстранение имеет политические причины. Да, продление бана вызвано причинами безопасности. Но кто обеспечит эту безопасность? Если наши спортсмены пострадают, кто будет за это отвечать? Зато представьте, насколько громким может оказаться скандал — он точно выйдет за пределы одного хоккея, на уровень политической арены. Очевидно, что ИИХФ не готова брать на себя такую ответственность. Кто вообще был бы готов?

Тем более если пострадают наши хоккеисты, кто подумает о них? Вот конкретно о них. Если посмотреть, как ФХР ссылается на молодых хоккеистов, приплетая НХЛ (которая вообще-то лояльна к России и в которой нашим парням ещё играть), есть причины полагать, что ФХР способна использовать возможный скандал в своих целях. Например: «А почему вы не отстраняете сборную, в ходе матча с которой произошла провокация?» Или: «А чьи болельщики устроили провокацию?» Тут ведь не будет дискуссий, что об этом ИИХФ и предупреждала. Все ринутся защищать наших хоккеистов, но шум будет таким же, как и после дисквалификации Валиевой. А то и хуже. То есть мало конструктива, много защиты и «пальбы в воздух» — по каким-то там невидимым врагам.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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ФХР, в свою очередь, сама никак не отвечает на вопросы о безопасности наших спортсменов, не предоставляет какие-то конкретные варианты решения проблемы, выхода из тяжёлой ситуации. О том, как федерация может и готова помочь ИИХФ с организацией оной. Да и в целом, как уже упоминал, ФХР пытается взывать к чувствам — причём самым базовым, к чувствам ненависти и (мнимой) справедливости, — а не говорит по фактам.

Заявление от лица молодых хоккеистов — требование. Заявление о продлении бана — поиск врагов. ФХР открыто говорит, что нас отстраняют, боясь конкуренции. Но сколько в этих заявлениях истины?

Во-первых, ИИХФ прямо обозначила причины (на которые не последовало конкретного ответа — только пустые слова не по теме и перевод стрелок). Во-вторых, другие страны также едва ли готовы отказаться от присутствия России. По крайней мере, таких меньшинство. Всё-таки наша сборная привлекает болельщиков, матчи всегда интересно посещать, это приносит дополнительную немаленькую прибыль и статус. Североамериканцы всегда рады поиграть с нашей командой — заявления той же НХЛ в плюс. Европейские сборные в основном тоже.

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Если взять Финляндию, то, к сожалению, сборная Суоми нашла способы играть против нашей команды (ряд последних ЧМ, МЧМ и ОИ-2022 тому подтверждение). Так что они едва ли боятся конкуренции. Швеция? Можно вспомнить недавнее заявление от председателя её Федерации хоккея Андерса Ларссона о том, что якобы их ждёт «фантастическая хоккейная весна без России». Но это ведь тоже оказалось явной, жирной манипуляцией, ловко подхваченной как журналистами, так и болельщиками и «экспертами». Ларссону приписали слова, которых он не говорил. Посмотрите весь текст обращения:

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, поскольку нас ждёт фантастическая хоккейная весна на играх Beijer, с Турниром НХЛ четырёх наций и большой кульминацией чемпионата мира по хоккею 2025 года в Стокгольме», — говорится в сообщении.

Андерс Ларссон Фото: Jesper Zerman/ZUMA/ТАСС

Что сказал Ларссон про сборную России? Что в Швеции поддерживают решение ИИХФ. То есть цитата только про решение, без каких-либо эмоций.

Что же тогда подразумевалось под «фантастической весной»? А что вообще должен сказать глава федерации той страны, чья страна в рамках одного сезона — даже нескольких месяцев — поучаствует в престижном турнире всего лишь четырёх наций от НХЛ (то есть на турнире, куда попасть престижно), а потом ещё и примет ЧМ? Если бы отстранили Швецию, а участвовала бы в Турнире четырёх наций и принимала ЧМ Россия, из-за чего мы считали бы весну фантастической? Из-за отстранения шведов или всё же из-за участия в крутейшем турнире с участием лучших из лучших и того, что чемпионат мира пройдёт у нас? Ответ очевиден. Просто не везде враги. Не все враги.

Словакия, как кажется, и вовсе теплеет по отношению к России быстрее любой другой европейской страны. Высказался даже премьер-министр страны. Стоит осознать: нам идут навстречу другие люди, страны и в тяжёлой мировой обстановке.

Однако заявления ФХР в последние годы почти не отвечают по фактам ни на один вопрос. А порой ещё и давят на эмоции, пытаются манипулировать. Это вызывает огромный вопрос: а как тогда в федерации вообще хотят договориться с ИИХФ? Есть вероятность, что в личном общении риторика наших хоккейных чиновников куда менее острая, но мы не можем этого знать и утверждать наверняка. Опять-таки из-за того, что в публичном поле появляются лишь такие заявления-угрозы, как в последние дни.

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Вот что важно: сейчас ФХР необходимо проработать своего рода дорожную карту, как вернуть Россию на международную арену. Нужно решать вопрос дипломатически. Доказывать ИИХФ и на словах, и на деле, что в случае допуска нашей сборной какой бы то ни был турнир пройдёт без фарс-мажоров.

К слову, отчасти этому и посвящён ответ Тардифа. Глава ИИХФ своими словами показывает, что в организации готовы пойти навстречу, но сейчас уровень доверия к хоккейной России крайне низок. Причём не только из-за политических причин, но и из-за скандалов с самой ИИХФ. Недавний спор с ЦСКА наконец дал о себе знать — о последствиях того, как армейцы просто «забили» на санкции федерации, а КХЛ и ФХР поддержали их, предупреждали многие. Теперь и это «выстрелило». Как после таких ситуаций Международная федерация хоккея вообще может доверять России? Вопросы, как и ответы на оные, лежат на поверхности. Но их игнорируют.

Именно поэтому риторика ФХР вызывает недоумение. Мне, как и всем российским болельщикам, хочется, чтобы наша сборная поскорее вернулась на международную арену. Именно поэтому заявления ФХР ещё сильнее резонируют с душой и сердцем. Поскольку ощущается, что в федерации не хотят или не могут продумывать план сотрудничества, пытаясь просто заставить снять бан с нашей сборной. Или хотя бы в случае собственной неудачи повлиять на болельщиков, как бы оправдать себя перед ними. Мол, «смотрите, мы говорим про детей, а там всем почему-то плевать на наших кровинушек».

Но это так не работает. Это не детский сад и не школьное собрание. Это общение взрослых мужчин, обладающих большой силой и ответственностью. От них требуются конструктив и прямые объяснения, а не пустые и/или громкие слова. Эмоции можно оставить на какие-нибудь личные интервью — в рамках заявлений от организации (или от лица оной) они непозволительны. Риторика последних заявлений ФХР попросту недопустима на таком уровне.

Стоит отметить, что нам, журналистам, как и простым болельщикам, приходится ориентироваться лишь на ту информацию, что есть в публичном пространстве, на заявления, которые нам дают. Может быть, в личном общении всё обстоит иначе. Но мы не можем утверждать этого до тех пор, пока не получим каких-то доказательств, фактов, взаимных слов с обеих сторон. Сейчас есть лишь популизм со стороны ФХР. Вот и всё.

Игроки сборной России по хоккею Фото: fhr.ru

И главное, что заставляет серьёзно задуматься и расстроиться. Этими заявлениями ФХР совсем не идёт на диалог с другими организациями — хотя сама всеми своими действиями показывает, что хочет вернуть Россию на международную арену, — и будто бы пытается обелить себя. Взывает к невидимому (или просто выглядящему чем-то общим — как какая-нибудь организация, федерация, страна) врагу и порождает ненависть. Конечно, нужно признать: тяжело сохранять голову холодной, когда нас вновь банят, но в обязанности этих людей автоматически входит оставаться спокойными и искать контакт дипломатическим путём. А исполнять свои обязанности нужно компетентно.

В итоге ФХР своими эмоциональными и необъективными заявлениями порождает ненависть, апеллирует к самым базовым, животным, инстинктивным чувствам. Но ненависть же не просто так считается одним из самых ужасных чувств. Она не даёт здраво взглянуть на ситуацию, из-за чего проблемы не решаются, а виновные остаются безнаказанными.

А ещё у неё есть цена. В условиях ненависти жертвами становимся мы сами — каждый из нас. И главное — ненависти для подпитки всегда нужен враг. Но разве мы враги друг другу? Особенно когда мир своими заявлениями делает шаг нам навстречу.