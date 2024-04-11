Большие перемены. Что означает увеличение лимита в КХЛ?

Владислав Третьяк, 23 ноября 2022-го: «Решение о сокращении иностранцев было очень глубоко проработано. Мы опросили очень многих тренеров, провели консультации со специалистами и руководителями, которые занимаются развитием детского, юношеского и профессионального хоккея в регионах… После ужесточения лимита появится 40 новых позиций в составах команд КХЛ. Пока их занимают иностранцы».

Сообщение ФХР, 10 апреля 2024-го: «Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом».

Руководство ФХР Фото: РИА Новости

У самурая нет цели — только путь. В принципе, спустя полтора года хорошо понятно, что решение о трёх иностранцах никто не прорабатывал, и нынешнее заявление федерации стало только признанием шага, который был принят в другом месте. Это была старая мечта «консервативного» лагеря, её приняли в самый подходящий момент, когда рынок легионеров максимально съёжился — в итоге в КХЛ мало что изменилось. Давайте проанализируем, как это решение повлияет на лигу с разных сторон.

Полный текст коммюнике ФХР: ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Как оно повлияет на развитие молодых игроков?

При обсуждении лимита в разных видах спорта (как в хоккее, так и в футболе с баскетболом) всегда продвигалась ложная дихотомия «иностранец — молодой игрок». Старое-доброе «кто же подумает наконец о детях?» обычно работало безотказно, хотя в реальности больше всего от лимита выигрывали русские игроки среднего уровня, рабочие места которых получали дополнительную охрану. Это особенно сильно было заметно в футболе, где в более сытные времена средний игрок, только-только начавший что-то показывать, быстро получал жирный контракт. Ни в футболе, ни в баскетболе (в том числе женском) ограничение количества иностранцев не привело к резкому прогрессу своих молодых.

Нынешний сезон хорошо показал, что доверие молодому игроку куда больше зависит от тренера, чем от каких-то лимитов. Видно, что Андрей Козырев и Игорь Ларионов всегда будут готовы давать шансы юниору, Ларионов сажал в запас неприкаянного Мэдисона Боуи, который колобком прокатился по лиге, пусть и параллельно заигрывал партнёра своего сына по юниорской команде Бобби Линча. Козыреву наличие в его защите Марка Барберио с энхаэловским опытом не мешало ставить молодых Тимофея Давыдова и Никиту Седова.

А есть вполне понятная позиция Андрея Мартемьянова, который считает, что молодой игрок в первую очередь должен выиграть себе место в запасе, хотя «Амур» провёл бóльшую часть сезона всего с двумя иностранцами. Есть пример «Динамо» — там одновременное наличие в составе Эрика О’Делла, Седрика Пакетта и Джордана Уила никак не помешало Алексею Кудашову ввести в состав Егора Римашевского и Игоря Чернышова, так как скамейка у бело-голубых не особо длинная. Кто-то даже при полном запрете на иностранцев будет доверять опытным, только своим — а есть такие молодые, которых и иностранец не вытеснит. Как говорил тот же Мартемьянов, Никита Гребёнкин бы у него точно заиграл.

Игорь Чернышов Фото: РИА Новости

Есть и исторический пример. Этот факт уже забыт, но в сезоне-2010/2011 клубы лиги могли дополнительно заявить шестого иностранца. Один сверхлимитный легионер стоил команде 7,5 млн рублей, деньги на тот момент весьма неплохие. Тем не менее многие клубы шестого иностранца пригласили. Совпадение или нет, но именно в тот сезон случился МЧМ в Баффало — единственный титул нашей молодёжки за 20 лет. Владимир Тарасенко, как и Никита Зайцев, играл в компании шести легионеров и в составе «Сибири» противостоял усиленным бригадам других клубов.

Кроме того, клубы прекрасно показали, что умеют обходить урезанный лимит. Ещё прошлым летом по лиге прокатилась волна натурализации, и эксперты глубокомысленно прикидывали, как Брендан Лайпсик поможет сборной России. В результате новоиспечённый избиратель не провёл в СКА и 20 игр. Многие клубы лиги фактически превышали лимит, активно заигрывали белорусских и казахстанских хоккеистов, представляющих ЕАЭС. С точки зрения сборной Иван Кульбаков, Степан Фальковский и Валерий Орехов ничем не отличаются от канадцев или словаков: за Россию они права играть не имеют и спортивное гражданство менять вряд ли будут.

Как оно повлияет на уровень лиги?

Стоит признать, что, если бы даже летом 2022-го лимит вдруг отменили вообще, это мало бы поменяло селекцию клубов лиги. Тогда от КХЛ отвалились 99% рынка Швеции, Чехии и Финляндии, да и найти новых камикадзе, которые бы поехали в лигу на фоне санкционного давления и самых апокалиптических политических прогнозов, было сложно. Легионерский корпус лиги резко поредел, а новые лица если и появлялись, то в основном в иностранных клубах.

Даже по ходу этого сезона усилиться хорошим иностранцем было почти нереально. В КХЛ всегда были готовы ехать игроки уровня ECHL, но понятно, что никакой заинтересованности у клубов в этом не было. На этом фоне выделялась хорошая работа «Салавата Юлаева», который смог привезти в Россию Джоша Ливо, усилившего бы лигу и в её лучшие годы, а благодаря знакомству с Сашей Хмелевски подтянулся и Николя Мелош. Пример «Лады» показал, что условные Трой Джозефс и Скотт Космачук могут показывать хороший уровень месяц-два, но на полный сезон их уже не хватает.

Сейчас собеседники «Чемпионата» в клубах лиги подтверждают, что рынок иностранцев стал живее, чем в прошлых сезонах. Это показывает, например, договорённость о переходе Шелдона Ремпала в «Салават»: это не самое известное имя, но за три последних сезона АХЛ у него 175 очков в 185 играх. Топовые хоккеисты оттуда снова готовы ехать в Россию — не все, конечно, но даже до начала геополитических проблем они стали менее охотно выбирать КХЛ, потому что по условиям двусторонних контрактов зарплаты в фарм-лиге выросли.

Саша Хмелевски Фото: РИА Новости

Европейские игроки из «евротуровских» стран, впрочем, всё ещё не готовы ехать в Россию: слишком велик остракизм на родине. Это касается не только запрета игры за сборную, иначе мы бы видели в КХЛ немало шведов, чья сборная на ЧМ заточена под энхаэловцев: шведам, которые выбрали поиграть в России после 2022-го, запрещают играть дома. Так что КХЛ, как и в этом году, может рассчитывать на канадцев, американцев и словаков и отдельные прецеденты типа словенца Яна Дрозга, который ездил в сборную и из «Амура». Готовы ехать в нашу лигу представители нетоповых хоккейных стран (немцы, норвежцы), но не уровня сборной.

Как оно повлияет на будущее КХЛ?

Наконец, невозможно не увязать расширение лимита с теми событиями, которые происходят вокруг лиги в целом. Несколько лет назад казалось, что хоккейные элиты консолидировались и приоритет сборной над лигой был нерушим. Однако прямо сейчас сборной нет, «суперсерию» формально играет не национальная команда, а некая «Россия 25». Можно судить о том, что силы, которые вели лигу в сторону её полной независимости, выиграли аппаратную битву.

Об этом можно судить и по решению КХЛ, которая продлевает сроки сезона до 31 мая. Это не означает, что чемпионат обязательно будет продолжаться именно до этого момента — однако в других евролигах дата «30 апреля» вовсе не является священной. Шведы и финны в прошлые годы проводили ключевые матчи своих лиг в мае. Например, в «золотом» для Суоми 2019-м седьмой матч финала состоялся 4 мая, за шесть дней до старта ЧМ, шведы в 2022-м закончили сезон буквально за день до старта мирового первенства. Условно: при сохранении сборной КХЛ в этом году могла бы теоретически играть до 9 мая, так как ЧМ стартует 10-го.

Прямо сейчас «разводу» ФХР и КХЛ мешает правовая база: нынешний закон «О физической культуре и спорте» прописывает, что правами на проведение чемпионатов России владеют национальные федерации. Однако правовая база для изменения ситуации есть: когда в конце осени 2017-го существовал риск недопуска сборной России до Олимпиады в любом виде, в недрах Госдумы появился законопроект, который подразумевал создание «независимых профессиональных спортивных лиг», которые могли бы самостоятельно создавать свои регламент.

Алексей Морозов и Владислав Третьяк Фото: РИА Новости

Инициаторами поправок были депутаты от всех тогдашних думских фракций, среди которых выделялся Михаил Дегтярев (тогда — председатель комитета нижней палаты по спорту). Впрочем, Россия до Олимпиады была допущена под псевдонимом ОАР, и законопроект положили в стол.Сейчас его могут отряхнуть от пыли — и теперь прецедентом для отделения может стать международный статус КХЛ. Хоккейная лига не единственная в таком статусе: Единая лига ВТБ была создана во многом по образцу и подобию, пусть и лишилась важных клубов из Прибалтики, а в гандбольных и волейбольных чемпионатах появились клубы из Беларуси.

Можно найти примеры как из прошлого, так и из настоящего. Например, в начале 1990-х первенство Межнациональной лиги не разыгрывалось под эгидой чемпионата страны — и, несмотря на то что ИИХФ приходилось вмешиваться в «войну башен» той поры, никаких санкций для хоккейной России не последовало. В настоящем времени есть пример австрийской лиги, где играют клубы из четырёх стран, и Австрийский хоккейный союз не может командовать клубами из Италии или Словении.

Вы можете по-разному оценивать предстоящую независимость КХЛ, но нельзя не согласиться с одним: через год-два Континентальная лига будет совсем другой. Правда, пока непонятно, какой именно.