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Ванкувер — Эдмонтон — 2:3, обзор седьмого матча серии плей-офф НХЛ, видео голов, кто с кем сыграет в финалах конференции

И всё-таки «Эдмонтон»! Макдэвид и Ко раздавили «Ванкувер», а затем выжили в концовке
Лев Лукин
Макдэвид и Ко раздавили «Ванкувер»
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«Ойлерз» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Далласом».

Развязка канадского противостояния в плей-офф НХЛ пришлась на седьмую встречу. «Ванкувер» и «Эдмонтон» выдали классную серию, в которой соперники побеждали по очереди, выдавая равные матчи, зачастую с нервной концовкой, и лишь в шестой встрече «нефтяникам» удалось одержать уверенную и крупную победу.

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Интересно, что «Эдмонтону» удалось взять собой в Ванкувер этот настрой, и в первой половине седьмой встречи «Ойлерз» буквально раздавили хозяев. Вероятно, на «Кэнакс» так повлияла потеря Брока Бёзера – у лучшего снайпера «косаток» внезапно обнаружили тромб в левой ноге, он выбыл до конца сезона.

Без Бёзера у «Ванкувера» «поплыли» все звенья, разладилась игра, и «Эдмонтон» провёл доминирующий первый период, позволив хозяевам нанести всего два броска в створ, а ведь у них было двойное большинство. При всём преимуществе гостей «Кэнакс» могли открывать счёт, но Илья Михеев, получив супершанс, так и не вышел из «сумрака».

ВИДЕО

Но во втором периоде «Эдмонтон» своё забрал. Преимущество гостей стало воплощаться в голы уже на второй минуте отрезка, когда отличился Коди Сеси. А вскоре Зак Хайман укрепился в роли лучшего снайпера плей-офф, подставив клюшку под бросок Эвана Бушара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При 0:2 «Ванкувер» слегка ожил, заставив всё-таки Стюарта Скиннера поработать, но тут подоспело большинство «Эдмонтона», и «нефтяники» улучшили положение. Ньюджент-Хопкинс в третий раз пробил Артура Шилова, а Леон Драйзайтль в этом эпизоде продлил серию с набранными очками в плей-офф до 12 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде всё шло к тому, что «Эдмонтон» спокойно придёт к победе в матче и серии. «Нефтяники» уверенно оборонялись, у «Ванкувера» почти ничего не получалось, хоть хозяева и уже не выглядели так вяло, как на старте матча.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5)     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5)     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)     1:3 Гарланд – 51:27 (5x5)     2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)    

Но на 52-й минуте грубо ошибся Райан Маклауд, подарив шайбу Конору Гарланду, тот реализовал момент и вернул к жизни партнёров и трибуны, погнавшие «Ванкувер» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра полностью перешла в зону Скиннера, через четыре минуты цели достиг дальний бросок Филипа Гронека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:3, а играть оставалось ещё более четырёх минут. Вряд ли бы кто-то удивился, если бы на волне куража «Ванкувер» сотворил камбэк, но «Эдмонтон» смог успокоиться и всё-таки довёл игру до победы. «Эдмонтон» во второй раз за последние три года вышел в финал конференции, и теперь задача «нефтяников» — не повторить печальный результат на этой стадии из 2022-го, когда «Ойлерз» всухую проиграли серию «Колорадо». Сейчас «Эдмонтону» предстоит битва с «Далласом».

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