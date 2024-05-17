«Его влияние на игру незначительно». Куда «пропал» русский форвард «Ванкувера»?

«Нам необходимо, чтобы включились пять или шесть парней. Идёт плей-офф. Такое ощущение, что у нас не все это осознали. Никак не выиграть, если в составе пять, шесть или семь пассажиров. Это плей-офф. Один из этих парней может стать героем в следующей игре, но для этого нужно активизироваться», — главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет после поражения в четвёртом матче серии с «Эдмонтоном» высказался неожиданно жёстко для американского стиля общения с прессой.

Кажется, это в первую очередь был намёк на Элиаса Петтерссона. Большую часть сезона говорилось, что шведское сокровище «Кэнакс» не особенно горит желанием продлевать контракт с клубом и вообще оставаться в Канаде. Однако успешная игра «Ванкувера» в регулярке, судя по всему, изменила настроение шведа, ради которого клуб не пожалел $ 92,8 млн на восемь лет. Однако в плей-офф у ЭП40 было лишь четыре очка за 10 матчей, конкретно в матче с «Эдмонтоном» во втором раунде — одна шайба. В своём первом плей-офф в карьере в 2020-м швед набирал более очка за игру.

Однако болельщики предъявляли претензии и к партнёрам шведа — и в первую очередь они касаются Ильи Михеева. Бывший форвард «Авангарда» — очень «токкетовский» игрок по стилю: скоростной, боевитый, умеющий играть в обороне и нейтрализующий меньшинство (пусть пока он далеко не основной игрок «Кэнакс» здесь). Однако Михеев получает зарплату сильно выше обычного ролевика — $ 4,75 млн в год и даже имеет частичный запрет на обмен. Только вот с атакующей продуктивностью есть большие проблемы: 0 очков в плей-офф этого года, а в календарном 2024-м у форварда лишь один гол в 56 матчах (с учётом регулярки и плей-офф).

Илья Михеев и Элиас Петтерссон Фото: AP/TASS

Перед пятой игрой Токкет пошёл на радикальные перестановки. Петтерссон вышел в составе полностью шведского звена, где ему помогали два соотечественника — Линдхольм и Хёгландер, которые тоже умеют продуктивно играть на обеих сторонах площадки. Элиасу эта перестановка весьма помогла: ЭП40 выглядел куда более активным, не только вёл игру, но и сам искал моменты для броска. Это звено в итоге создало больше всего ожидаемых голов у «Ванкувера», пусть и не забило. Ну а Михеев же остался в запасе — как и ещё один скоростной игрок «Ванкувера» Лафферти.

Стоит отметить, что ставить Михеева к Петтерссону начал ещё Брюс Будро: там омский форвард отрабатывал в обороне за двоих. На фланге играл Андрей Кузьменко, который не вписался в тактические схемы Токкета, требующего от всех хоккеистов идти в прессинг с места отбора и в чужой зоне. Эта тройка генерировала 5,15 гола в пересчёте на 60 минут, хотя и допускала достаточно. Казалось бы, приход Токкета должен был пойти на пользу Михееву — увы, вмешалась травма. Оказалось, что сезон НХЛ Илья начал с повреждением крестообразной связки и даже отыграл в таком состоянии половину сезона.

«Хотел играть и сделать операцию позже, чтобы не пропускать весь сезон. Играл на одной ноге, через боли, через все трудности, показал 60% того, что он покажет в следующем сезоне. Просто герой — по-другому его назвать не могу. Заранее, ещё несколько месяцев назад было принято решение, что операцию мы сделаем в районе начала февраля», — говорил агент форварда Дэн Мильштейн. Сам Михеев еле сдерживал слёзы, выступая перед журналистами, когда объявлял о своей ситуации.

Начало сезона вышло фантастически успешным для «Ванкувера» и Петтерссона, для Михеева оно было отличным: 19 очков в 30 матчах. Казалось, никаких проблем после операции форвард не испытывает, но где-то на пересменке двух годов что-то надломилось. Об этом писал и The Athletic, который поставил Илье за регулярный сезон «три с плюсом». «Версия Михеева образца 2024-го выглядит бледно и постоянно упускает отличные голевые моменты. При этом до Нового года Илья входил в число лучших игроков лиги по игре в равных составах, пусть он и не разгонял атаку сам. Невероятная скорость Михеева в этом сезона показывалась только отрезками, а его влияние на игру во второй половине сезона часто было незначительным, несмотря на хорошую отработку в обороне», — писали журналисты.

В первом раунде Михеев вообще получил «двойку» от этого же СМИ. «Илья не набрал ни одного очка за серию, хотя всё это время он выходил в звене Петтерссона. Русский вингер не выглядит способным реализовывать моменты, и он не приносит пользы в тех аспектах игры, где был силён — например, провоцировать потери соперника в прессинге». В принципе, при взгляде на игру Михеева видно, что с ним что-то не так: форварду моментами как будто некомфортно кататься, он выигрывал далеко не все единоборства, а во время его игры в меньшинстве «Эдмонтон» забил два гола в одном матче.

Илья Михеев Фото: AP/TASS

Игроки не любят играть в Канаде из-за давления не только со стороны прессы, но и фанатов: им достаточно десятка неудачных матчей для того, чтобы начать долбить игрока, а у Ильи их был уже не десяток. Если забить в поиск соцсети фамилию «Mikheyev», то можно найти мемы, где болельщики радуются его отправке в запас и высмеивают то, что из самых выгодных позиций форвард отправляет шайбу в логотип на груди вратаря.

Впрочем, у такой игры может быть и другая причина. Журналист Sportsnet Дэн Мерфи сообщает, что отправка в запас связана с тем, что хоккеист вымотан, играет с травмой и находится в статусе «со дня на день». Самый популярный реплай к этому посту — «сломал свои каменные руки, видать», второй по популярности — «а я думал, он просто плохо играет». Проблема в том, что никто из нас не знает, с какой именно травмой играет Михеев — для кого-то разрыв «крестов» вообще перечёркивал всю карьеру, а игра Ильи образца прошлой осени вроде бы демонстрировала, что возвращение прошло успешно.

Худший вариант для самого игрока — потенциальный выкуп контракта. Опять же: «Кэнакс» давали такие деньги не игроку, который имеет продуктивность форварда четвёртого звена. На следующий год у команды остаются лишь три защитника на контрактах и необходимость продлевать сделки важных ОСА. Тут всё зависит от медкарты игрока — её содержание знают только боссы «Кэнакс».