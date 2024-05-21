Их осталось шестеро! Помешать россиянам завоевать Кубок Стэнли может только Макдэвид

Изначально на Кубок Стэнли претендовали 32 российских игрока, во втором раунде их количество снизилось до 16, а сейчас осталось шесть. Только в одной команде из четырёх нет хотя бы минимального российского представительства – это «Эдмонтон». Только команда, ведомая Коннором Макдэвидом, может помешать нашим ребятам остаться без главного трофея НХЛ в этом году. Последний раз такое случалось в 2015 году, когда «Чикаго» выиграл третий кубок за шесть лет. Давайте посмотрим на счастливчиков, добравшихся до третьего раунда плей-офф НХЛ. Важно напомнить, что лишь один игрок из шести держал Кубок Стэнли в своих руках.

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Статистика:

Сыграно матчей — 10

Процент отражённых бросков — 92,3

Коэффициент надёжности — 2,4

Шестёркина без малой доли скромности можно назвать лучшим вратарём во втором раунде плей-офф. В статистике настолько ярко не отображаются те свершения, которые совершил Игорь, чтобы «Рейнджерс» прошли «Каролину», но восприятие не обманешь. Недаром говорят, что хороший вратарь должен выручать в ключевых моментах. Именно этим российский вратарь и занимался в серии с «Харрикейнз».

Когда во втором матче игра висела на волоске, а «ураганы» вот-вот должны были вырвать победу, Шестёркин под гул домашней арены раз за разом лишал соперника шанса зацепить гостевую игру, на протяжении более 80 минут спасая свою команду. Не напрягало даже явное желание Свечникова спровоцировать российского голкипера. После третьей игры Род Бриндамор сказал: «Он — игрок мирового уровня. Наш вратарь сегодня тоже сыграл великолепно. Но когда у них случаются провалы и мы добираемся до ворот, Шестёркин действует на опережение». А не лучшую шестую игру он закончил несколькими потрясными спасениями, когда «Каролина» сняла вратаря в концовке.

Не обошлось и без переписи рекордов, благодаря чему Игорь продолжает вписывать себя нестираемыми чернилами в историю франшизы.

Шестёркин вошёл в историю: Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Статистика:

Сыграно матчей — 10

Количество очков — 11 (4+7)

Показатель полезности — «-2»

После первого раунда говорили, что Артемий ещё не успел включиться на полную мощность и именно его игра может стать ключевым фактором в расстановке сил. Может быть, ключевым не стала, но одним из самых значительных – точно. Панарин продолжил класть победные шайбы, только теперь уже в ворота «Каролины». Напомним, все четыре шайбы в плей-офф стали победными, а гол в овертайме третьего матча заставил ахнуть не один миллион зрителей по всему миру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но хотелось бы отметить игру Хлебушка в шестой игре, которую автор считает лучшим перформансом Панарина в плей-офф. Две голевые передачи за матч от четвёртого бомбардира в регулярке не могут вызывать какое-то удивление, но тут дело в деталях. Артемий с первых минут был максимально эффективен в атаке, чуть ли не в одиночку генерировал опасные моменты у чужих ворот в первые два периода, не чурался борьбы, лез обострять, выводил партнёров на убойные позиции и, что особо выделялось, держал высокий темп, не проигрывая в скорости. Понятно, что вся слава досталась Крису Крайдеру, оформившему хет-трик, но не отметить Панарина в этом матче – преступление.

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

Статистика:

Сыграно матчей — 11

Процент отражённых бросков – 90,2

Коэффициент надёжности — 2,37

После первого раунда в голове у всех сидел тот фантастический сейв в матче с «Тампой», когда Сергей «украл» гол у Мэтта Дамбы. При этом статистика Бобровского восхищения не внушала, а параллельно с этим, когда голкипер «Флориды» был номинирован на «Везину», один североамериканский журналист заявил: «Он даже в своей команде не был лучшим вратарём в этом сезоне».

Но Бобровский за годы карьеры нарастил толстую броню на подобное, что подтвердил и главный тренер команды: «Он просто абсолютно не заботится о своей статистике. Я не думаю, что он обращает внимание на свой процент отражённых бросков ниже 90. Мы, конечно, тоже этого не делаем». В серии с «Бостоном» не было тех невероятных хайлайтовых сейвов, но было две важных составляющих: стабильность и своевременность спасений. Первое опровергнуть не может даже первый матч с четырьмя пропущенными шайбами, а второе было доказано в шестой игре, когда Сергей совершил несколько важных спасений в третьем периоде, а «Флорида» в концовке нашла свой гол.

Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»)

Статистика:

Сыграно матчей — 11

Количество очков — 0

Показатель полезности — «0»

Куликов – тот игрок, о котором многие могли и позабыть в ходе плей-офф. Но для защитника оборонительного плана это, может быть, и хорошо. Дмитрий добротно выполняет функции защитника третьей пары, которому надо не созидать, а разрушать. Всё-таки «Флорида» является достаточно системной командой, где каждый игрок выполняет определённую роль.

Но как минимум один раз обыватель должен был обратить внимание на Куликова по ходу серии с «Бостоном». Во второй игре, которая завершилась кучей потасовок, в стороне не остался и Дмитрий, который уложил на лёд Бразо приёмом из единоборств на лёд. Смотрелось очень эффектно.

Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз»)

Статистика:

Сыграно матчей — 11

Количество очков — 5 (2+3)

Показатель полезности — «+2»

Тарасенко является единственным из оставшихся российских игроков, кто выигрывал Кубок Стэнли. То была красивая история с камбэком со дна турнирной таблицы в исполнении команды и рождением ребёнка прямо по ходу финальной серии с «Бостоном». Но прошло уже пять лет, команда и роль в ней поменялись.

Владимир Тарасенко с партнёрами Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

Владимир получает игровое время в первом звене, но главной скрипкой там не является. Зато отлично помогает команде в том, что не всегда попадает на телеприёмники. Например, Тарасенко входит в топ-2 нападающих по блокированным броскам во «Флориде», кто бы такое представил несколько лет назад, а также является одним из управляющих во второй спецбригаде большинства, которое порой бывает эффективнее первой.

Евгений Дадонов («Даллас Старз»)

Статистика:

Сыграно матчей — 13

Количество очков — 6 (3+3)

Показатель полезности — «+1»

Место в составе Дадонова, который пропустил почти полностью вторую половину регулярки, было непрочным, но с первых игр в серии с «Вегасом» он закрыл этот вопрос. Многие наверняка помнят шайбу с острейшего угла в матче, где у «Далласа» шли дела не очень хорошо, но победу в итоге добыть удалось.

Дадонов в этом плей-офф подтверждает реноме умелого разностороннего игрока, способного делать примерно всё. К тому же Евгений совершил меньше всего потерь среди игроков «Далласа», которые играют на постоянной основе. Но с реализацией моментов у российского нападающего дела идут не так хорошо – почти в каждом матче у него есть момент для гола, но далеко не всегда удаётся его реализовать.