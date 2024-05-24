Задушили! Звёзды США бесславно вылетели с ЧМ по хоккею

Такое ощущение, что США и Чехия в последнее время постоянно играют между собой именно на стадии четвертьфинала. За последние 10 лет это уже седьмая встреча команд в первом раунде плей-офф. Более того, сборные так приклеились друг к другу, что в 2014-м и 2018-м играли в четвертьфинале и на Олимпиаде, и на ЧМ. Чехи наверняка должны помнить ещё и четвертьфинал ЧМ-2004: тогда «народны тим» была в зените своего могущества, но на домашней площадке проиграла американцам по буллитам, упустив преимущество 2:0.

Чехи завершили вне основного времени все матчи с командами, попавшими в плей-офф — и это уже шаг вперёд по сравнению с последними годами. Американцы же, несмотря на все заклинания Билла Герина о важности игры на ЧМ для попадания на Олимпиаду, почти весь групповой этап прошли как-то расхлябанно, проиграли Словакии и Швеции, помучились с поляками и оторвались только на Казахстане. Впрочем, по звёздности имён американцы все равно выглядели покруче — и это даже после приезда Давида Пастрняка и примкнувшего к нему Павла Захи.

Радим Рулик всё-таки решил, что разбивать хорошо показавшее себя на турнире звено Червенка — Седлак — Каше не стоит, и к бостонской парочке в звено встал Ондржей Палат. Джон Хайнс же звенья по ходу турнира почти не менял. Какая-то интрига была только на вратарской позиции — место в воротах занял Чарли Линдгрен. Интересно, что вратарь «Вашингтона» сначала отказался от поездки в сборную, но после травмы Алекса Лайона всё-таки поехал в Европу.

С первых же минут обе команды стали действовать активно, играя без средней зоны. Американцы с первых же смен стали наседать на чешских защитников, прессингуя их за воротами, и в целом старались идти глубоко в отборе — однако расчёт на то, что почти «европейская» линия обороны даст слабину, в первом периоде не оправдался. Иногда в первой половине периода казалось, что чехи несколько робко действуют в своей зоне, а американцы благодаря лучшей игре на точке контролировали шайбу в атаке и создавали опасность в позиционной игре.

Но чехи постепенно выравняли игру — сначала помогли уже навсегда приклеившиеся к их тактическому имиджу контратаки. Лучший момент первого периода был у Пастрняка, который выходил «в ноль» с Линдгреном, но не смог переиграть его с близкого расстояния. «Народны тим» после этого оживилась — помогали и свои трибуны, которые в какой-то момент по старой местной традиции стали скакать. Концовка периода уже полностью осталась за чехами, американцы порой банально откатывались, но на табло были нули.

Чешские звёзды очень старались себя проявить, и на старте второго периода Пастрняк даже получил удаление из-за того, что слишком увлёкся при игре в атаке. Этот штраф реализован не был — зато вот чехи своё первое большинство расписали. Молодой Давид Шпачек из системы «Миннесоты», который в 21 год весь чемпионат рулит спецбригадой Чехии от синей линии, зарядил от синей, шайба отрикошетила сначала от клюшки Брока Нельсона, а потом от груди дежурившего на пятаке Павла Захи попала в ворота.

Американцы, конечно, пытались отыгрываться, но делали это довольно прямолинейно для команды с таким набором техничных игроков. Запомнился разве что момент, когда Коул Кофилд почти бейсбольным способом пытался отправить шайбу в ворота Достала, но промахнулся. Чехи вполне могли удвоить преимущество до этого, однако Роман Червенка в контратаке два в одного зарядил в перекладину. Другим запоминающимся моментом периода стали постоянные стычки двух провокаторов — Радко Гудаса и Брэди Ткачука. В одном из моментов после очередного месилова на пятаке бородатый чех стал просто душить капитана соперников.

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Самое удивительное, что в третьем периоде многочисленные американские звёзды не могли придумать почти ничего. Чехи играли порой совсем примитивно, не гнушались пробросами и простыми выбросами, при этом американцы при счёте 0:1 спокойно давали им раскатываться от своих ворот и встречали только в средней зоне. В атаке «звёздно-полосатых» толком не пускали на пятак, и они сбивались на броски от синей линии. Американцы могут возмущаться только одним моментом — Тревор Зеграс бросал по воротам уже после того, как чешского вратаря сбил американский игрок, но сделал он это уже после воздействия чешского защитника.

Даже в формате «6 на 5» американцы ничего не смогли поделать. Сборная с огромным количеством великолепных форвардов всё-таки отправляется на Карибы — и сложно сказать, кто после такого выступления улучшил свои шансы сыграть на Олимпиаде. А вот чехи с такой системной обороной вполне могут и прервать свою серию без титулов, тем более с такой поддержкой трибун.