ХК МВД оказался сильнее "Амурских Тигров"
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В рамках регулярного чемпионата МХЛ подмосковный ХК МВД взял верх над «Амурскими Тиграми» из Хабаровска со счётом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Владимир Дьяченко, Алексей Базанов и Артём Дашутин. У проигравших отличились Сергей Смуров и Захар Тисленко. Отметим, что для дальневосточников это уже четвёртое поражение кряду на старте сезона. В свою очередь, ХК МВД стартовал с двух побед, обыграв накануне «тигров» в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2012, четверг. 19:00 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
3 : 2
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 Дьяченко (Дашутин) – 00:30 (5x5) 2:0 Базанов – 18:43 (5x5) 2:1 Смуров (Ремов, Омельяненко) – 37:26 (5x5) 2:2 Тисленко (Абрамов) – 38:49 (5x5) 3:2 Дашутин (Шипов, Дьяченко) – 50:16 (5x4)
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