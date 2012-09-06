Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК МВД оказался сильнее "Амурских Тигров"

ХК МВД оказался сильнее "Амурских Тигров"
Комментарии

В рамках регулярного чемпионата МХЛ подмосковный ХК МВД взял верх над «Амурскими Тиграми» из Хабаровска со счётом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Владимир Дьяченко, Алексей Базанов и Артём Дашутин. У проигравших отличились Сергей Смуров и Захар Тисленко. Отметим, что для дальневосточников это уже четвёртое поражение кряду на старте сезона. В свою очередь, ХК МВД стартовал с двух побед, обыграв накануне «тигров» в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат

МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2012, четверг. 19:00 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
3 : 2
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 Дьяченко (Дашутин) – 00:30 (5x5)     2:0 Базанов – 18:43 (5x5)     2:1 Смуров (Ремов, Омельяненко) – 37:26 (5x5)     2:2 Тисленко (Абрамов) – 38:49 (5x5)     3:2 Дашутин (Шипов, Дьяченко) – 50:16 (5x4)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android