ХК МВД оказался сильнее "Амурских Тигров"

В рамках регулярного чемпионата МХЛ подмосковный ХК МВД взял верх над «Амурскими Тиграми» из Хабаровска со счётом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Владимир Дьяченко, Алексей Базанов и Артём Дашутин. У проигравших отличились Сергей Смуров и Захар Тисленко. Отметим, что для дальневосточников это уже четвёртое поражение кряду на старте сезона. В свою очередь, ХК МВД стартовал с двух побед, обыграв накануне «тигров» в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

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