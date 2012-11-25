Крикунов: "Автомобилист" и "Крылья Советов" — самые многострадальные команды

Главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча против «Автомобилиста», в котором его команда победила со счётом 5:4 ОТ.

«С „Автомобилистом“ всегда играть нелегко, особенно у него дома. Игра получилось интересной, наверное, для зрителей, а для нас нервная и не очень понятная. Хорошо, что хотя бы два очка взяли, потому что такая игра могла в любой момент повернуться в любую сторону. Видимо, нам на сегодняшний день эти очки нужнее, поэтому фортуна улыбнулась. Команда-соперник играла хорошо, ребята старались. Но что сделаешь, спорт есть спорт. Надо потерпеть немного. Команда нормальная. Я просто сам был в такой ситуации здесь, знаю. Надо дать поработать людям, и всё будет нормально.

Хоккею в Екатеринбурге нужна стабильность. Это самое главное. Она только-только у вас появилась. Надо состав собрать, сейчас у вас стабильная финансовая ситуация. На следующий год подберёте народ, есть и свои воспитанники, наверное. Надо давать молодым играть. У вас хорошие игроки – братья Стрельцовы. Надо ещё посмотреть по региону, найти ребят. В Екатеринбурге самая многострадальная команда, наверное, я всю жизнь слежу. „Крылья Советов“ и здесь. Ну, „Крылья“ закрылись, а „Автомобилист“ пошёл всё-таки вверх. Я думаю, финансы появились, и всё остальное будет нормально», — цитирует наставника официальный сайт «Автомобилиста».