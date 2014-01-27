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"Сибирские Снайперы" взяли реванш у "Омских Ястребов"

"Сибирские Снайперы" взяли реванш у "Омских Ястребов"
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В заключительном матче игрового дня в МХЛ, который прошёл в Новосибирске, «Сибирские Снайперы» одержали победу над лидером регулярного чемпионата — «Омскими Ястребами», переиграв соперника со счётом 2:1. Напомним, двумя днями ранее команды на двоих забросили 14 шайб, после чего «ястребы» вырвали победу в серии буллитов — 8:7 ПБ.

В самом начале встречи команды обменялись быстрыми шайбами — на гол Антона Некряча у гостей ответил Кирилл Семёнов. В оставшееся время была заброшена только одна шайба — в середине второго периода Сергей Ильин реализовал большинство. «Ястребы» же больше не смогли пробить голкипера хозяев Николая Павлова и в итоге уступили.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2014, воскресенье. 14:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирск
Окончен
2 : 1
Омские Ястребы
Омская область
1:0 Некряч (Окулов, Вешуткин) – 02:36 (5x4)   1:1 Семёнов (Лаута, Арефьев) – 05:24 (5x4)   2:1 Ильин (Шестопалов) – 32:38 (5x4)
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