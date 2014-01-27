"Сибирские Снайперы" взяли реванш у "Омских Ястребов"
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В заключительном матче игрового дня в МХЛ, который прошёл в Новосибирске, «Сибирские Снайперы» одержали победу над лидером регулярного чемпионата — «Омскими Ястребами», переиграв соперника со счётом 2:1. Напомним, двумя днями ранее команды на двоих забросили 14 шайб, после чего «ястребы» вырвали победу в серии буллитов — 8:7 ПБ.
В самом начале встречи команды обменялись быстрыми шайбами — на гол Антона Некряча у гостей ответил Кирилл Семёнов. В оставшееся время была заброшена только одна шайба — в середине второго периода Сергей Ильин реализовал большинство. «Ястребы» же больше не смогли пробить голкипера хозяев Николая Павлова и в итоге уступили.
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