Назаров попросил освободить его от должности главного тренера сборной Украины

Наставник «Барыса» Андрей Назаров обратился с заявлением к президенту федерации хоккея Украины с просьбой освободить его от должности главного тренера украинской команды.

«С согласия хоккейного клуба «Донбасс» и федерации хоккея Украины я принял предложение казахстанского хоккейного клуба «Барыс» на работу в качестве главного тренера.

Работа в клубе предусматривает мою полную занятость, что не оставляет возможности выполнять свои обязанности главного тренера национальной сборной команды Украины на должном уровне в полном объёме.

В связи с этим и руководствуясь пунктом 9.2 моего контракта с федерацией хоккея Украины, прошу досрочно с 1 августа 2014 года прекратить его действие по взаимному согласию сторон», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХУ.