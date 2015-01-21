«Молот-Прикамье» не справился с «Казцинком-Торпедо»
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В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» в Перми потерпел поражение от «Казцинка-Торпедо» из Усть-Каменогорска со счётом 3:4. Точными бросками в составе победителей отметились Анатолий Раенко, Досжан Есиркенов, Владислав Соколов и Сергей Кочетков. У проигравших шайбы забросили Сергей Пискунов, Никита Ремезов и Алексей Бывальцев. Таким образом, «Казцинк-Торпедо» прервал свою трёхматчевую безвыигрышную серию.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2015, среда. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
Окончен
3 : 4
Казцинк-Торпедо
Усть-Каменогорск
0:1 Раенко (Виртала, Шинкарь) – 00:50 (5x5) 1:1 Пискунов (Куликов, Карлин) – 15:14 (5x4) 2:1 Ремезов (Абрамов, Карпов) – 20:11 (5x5) 2:2 Есиркенов – 24:36 2:3 Соколов (Есиркенов) – 42:51 (5x5) 2:4 Кочетков (Шин, Есиркенов) – 53:37 (5x5) 3:4 Бывальцев (Федин, Калачик) – 54:50 (5x5)
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