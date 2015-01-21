«Молот-Прикамье» не справился с «Казцинком-Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» в Перми потерпел поражение от «Казцинка-Торпедо» из Усть-Каменогорска со счётом 3:4. Точными бросками в составе победителей отметились Анатолий Раенко, Досжан Есиркенов, Владислав Соколов и Сергей Кочетков. У проигравших шайбы забросили Сергей Пискунов, Никита Ремезов и Алексей Бывальцев. Таким образом, «Казцинк-Торпедо» прервал свою трёхматчевую безвыигрышную серию.

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