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ЦСКА проиграл СКА в матче лидеров КХЛ

ЦСКА проиграл СКА в матче лидеров КХЛ
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В матче двух лидеров регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве уступил питерскому СКА со счётом 1:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Илья Ковальчук и Евгений Кетов. У проигравших единственный гол на свой счёт записал Сергей Андронов. Таким образом, СКА продлил свою победную серию до восьми матчей и сократил отставание от ЦСКА в турнирной таблице КХЛ до трёх очков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2015, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бурдасов (Мортенссон) – 02:11 (5x5)   1:1 Андронов (Макаров, Муршак) – 16:17 (5x5)   1:2 Ковальчук (Тихонов) – 36:39 (5x5)   1:3 Кетов (Белов) – 41:43 (5x5)

Календарь игр КХЛ — 2014/15

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