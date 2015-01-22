ЦСКА проиграл СКА в матче лидеров КХЛ

В матче двух лидеров регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве уступил питерскому СКА со счётом 1:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Илья Ковальчук и Евгений Кетов. У проигравших единственный гол на свой счёт записал Сергей Андронов. Таким образом, СКА продлил свою победную серию до восьми матчей и сократил отставание от ЦСКА в турнирной таблице КХЛ до трёх очков.

Календарь игр КХЛ — 2014/15