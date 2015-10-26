Матч СКА — «Спартак» перенесён на 2 декабря

В связи с проведением 28 декабря на «Хартвалл Арене» в Хельсинки матча молодежного чемпионата мира Финляндия – Россия, который, как ожидается, вызовет повышенный интерес у многочисленных любителей хоккея из России, в том числе Санкт-Петербурга, Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента, по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата СКА – «Спартак» с 28 декабря на среду, 2 декабря, информирует официальный сайт КХЛ. Начало встречи – в 19:30 по местному времени.