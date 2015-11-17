Мухометов: в среду «Адмирал» выплатит достаточно большую часть долга

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о процессе погашения долгов перед игроками и тренерами клуба. Напомним, ранее КХЛ запретила «Адмиралу» регистрировать новых хоккеистов в связи с имеющимися задолженностями.

«На прошлой неделе у нас состоялась встреча с КХЛ в Москве, мы достигли определённой договоренности. В среду мы выплачиваем достаточно большую часть нашего долга. И надеемся, что КХЛ нам в этой ситуации пойдёт навстречу. Завтра, понятное дело, мы ещё никого заявить не сможем. Мы только заплатим, при этом никаких гарантий от КХЛ получено не было. Нам остаётся надеяться, что лига после этого рассмотрит нашу просьбу снять запрет на регистрацию хоккеистов», — цитирует Мухометова «Р-Спорт».