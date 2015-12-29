Витолиньш: отставка? Всё получилось довольно неожиданно — не скажу, что приятно

Экс-наставник московского «Динамо» Харийс Витолиньш прокомментировал свою отставку с поста главного тренера клуба.

«Конечно, всё это получилось довольно неожиданно. Не скажу, что приятно, но это жизнь. Естественно, это не может быть обоюдным решением, меня же никто не спрашивал, просто поставили перед фактом. Я старался сделать всё, что мог, но так сложилось, ничего не поделаешь. Со своей стороны работали как есть. Естественно, хотелось больше побед, где-то упускали очки в тех играх, где должны были их брать. В итоге это сложилось вместе в то, что имеем сегодня», — цитирует Витолиньша «Р-Спорт».