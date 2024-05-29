Форвард «Металлурга» Силантьев оценил работу Сергея Мозякина в тренерском штабе клуба

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о работе Сергея Мозякина в тренерском штабе «Магнитки».

«Он посреди сезона пополнил тренерский штаб. Даёт много советов на льду, на играх, тренировках, много видео смотрим и разбираем, постоянно подсказывает. Чувствуется слаженная работа всех наших тренеров, включая Юрия Трубачёва и Евгения Михалкевича», — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.