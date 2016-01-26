«Авто» потерпел поражение от «Кузнецких Медведей»

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «Авто» в Екатеринбурге проиграл «Кузнецким Медведям» из Новокузнецка со счётом 4:5. В составе победителей отличились Руслан Сафин, Никита Камалов, Иван Емец, Александр Креган и Константин Пархоменко. У проигравших шайбы забросили Андрей Обидин, Дмитрий Носков, Евгений Митякин и Роман Ивашов. Для «Кузнецких Медведей» это четвёртая победа подряд.

Календарь игр МХЛ 2015/2016