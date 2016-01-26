«Авто» потерпел поражение от «Кузнецких Медведей»
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В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ «Авто» в Екатеринбурге проиграл «Кузнецким Медведям» из Новокузнецка со счётом 4:5. В составе победителей отличились Руслан Сафин, Никита Камалов, Иван Емец, Александр Креган и Константин Пархоменко. У проигравших шайбы забросили Андрей Обидин, Дмитрий Носков, Евгений Митякин и Роман Ивашов. Для «Кузнецких Медведей» это четвёртая победа подряд.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2016, вторник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Обидин (Аскаров, Сушинский) – 03:38 (5x5) 1:1 Сафин (Зиновьев, Шевченко) – 10:26 (5x5) 2:1 Носков (Лукошин) – 18:41 (5x5) 2:2 Камалов (Малетин) – 24:17 (5x5) 3:2 Митякин (Глушков, Сушинский) – 26:25 (5x5) 3:3 Емец (Фаткуллин) – 27:15 (5x5) 3:4 Креган (Караваев, Мезенцев) – 46:00 (5x5) 3:5 Пархоменко (Караваев) – 48:06 (5x5) 4:5 Ивашов (Носков, Митякин) – 50:18 (5x5)
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