Айзерман: заявил, что «Тампа» не обменяет Стэмкоса, чтобы ему стало легче

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал ситуацию с форвардом Стивеном Стэмкосом, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

«Моё заявление о том, что я не буду менять Стэмкоса, раскрепостило его? Не думаю, что ему помогло забивать то, что с него сняли давление. Просто я поговорил со Стивеном его агентами, и его не будут менять. Чем раньше мы об этом скажем, тем быстрее прекратятся разные спекуляции на эту тему, Стивену не надо будет каждый день отвечать на вопросы об этом. Так жизнь у него станет легче. Меньше отвлекающих факторов, с которыми ему приходилось иметь дело каждый день», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.