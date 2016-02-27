Саюстов пропустит четвёртый матч серии с «Сибирью» из-за дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел два эпизода третьего матча серии «Адмирал» — «Сибирь», информирует официальный сайт КХЛ. Оба они касались действий игроков «Адмирала».

На 56-й минуте 5+20 минут штрафа по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей КХЛ, ВХЛ, МХЛ 2015-2016» получил Дмитрий Саюстов.

А на 59-й минуте на Самвела Мнацяна было наложено наказание по Правилу 528 в, п.4 (Драки или грубость. Зачинщик драки) — Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин + 5 мин + 20 мин).

Оба наказания СДК оставил без изменений. При этом на Саюстова накладывается обязательная дисквалификация на один матч, поскольку этот 20-минутный штраф для него – не первый в сезоне. 19 января во встрече с «Йокеритом» он получил 5+20 минут за атаку в голову, а это наказание, в отличие от некоторых других, не «сгорает» после первого этапа чемпионата. Таким образом, Саюстов пропустит четвертый матч серии против «Сибири» 28 февраля.