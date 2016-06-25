Армстронг: получили за Эллиотта компенсацию, сравнимую с ценой обмена Андерсена

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен голкипера Брайана Эллиотта в «Калгари Флэймз».

«Я считаю, мы получили хороший пик драфта. Когда смотришь на ту цену, что отдал «Торонто» за Андерсена, это вполне сравнимо, а Эллиотт более возрастной голкипер. Мы считаем эту цену справедливой.

Брайан очень хорошо играл за нас, с того самого момента, как оказался здесь. Он был очень хорош, когда у Джейка Аллена была серия неудач, и помогал нам в последнем плей-офф. Нам будет его не хватать», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.