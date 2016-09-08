Знарок: есть три сочетания в большинстве, сейчас хочется дать всем попробовать
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Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с Чехией (4:3) прокомментировал неудачную игру своих подопечных на вбрасываниях.
«У Шипачёва 24% выигранных вбрасываний? Научить этому, может быть, и можно, но тут очень много нюансов. Мы подсказываем, он остаётся после каждой тренировки. Игра звена Шипачёва? У нас одна команда, отдельное звено я оценивать не буду. Мы выигрываем командой.
У нас есть три сочетания в большинстве. Сложно… Чутьё должно быть. В данный момент хочется дать всем попробовать поиграть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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