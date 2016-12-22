Буцаев: в перерыве получилось встряхнуть «Сочи», применив весь богатый лексикон

«Во-первых, соперника с победой, во-вторых, хотел бы извиниться перед болельщиками за безобразные первые 20 минут. Хочу сказать так: когда у вас самый опытный игрок с первых минут начинает допускать ошибки, то здесь или он не присутствует на предматчевом разборе игр, или… Знаете, есть такое выражение — «как слепой с глухонемым разговаривают». Наверное, отсюда наши беды.
Пришлось в перерыве применить весь богатый лексикон языка, причём не только русского, и как-то получилось встряхнуть команду. Показалось, что, оказывается, силы у нас есть, но всё в наших головах. Если мы выходим и не выполняем установку, то нас за это соперник наказывает, и наказывает жёстко. Поэтому здесь психология, нужно разбираться, и многим игрокам нужно покопаться в самоподготовке», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.