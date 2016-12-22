Белов: возможно, с «Сочи» «Витязь» провёл свой лучший матч

«В целом, конечно, провели очень хороший первый период. Запас прочности был, что нам помогло выиграть эту игру. Потом было непросто, но сумели и в меньшинстве выстоять, и довести матч до победы. В целом это, наверное, была одна из лучших игр, а может быть, и лучшая.
Со здоровьем у Дмитрия Шитикова всё в порядке. У нас было заявлено 13 нападающих, первый период он играл, вы это видели, а потом мы много оборонялись, и дело даже не в его в слабой игре, а просто не нашли ему игрового времени. Я бы не сказал, что он сыграл слабо, просто сложилась такая ситуация», — цитирует Белова пресс-служба «Сочи».