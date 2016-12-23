Ягр: я не рассчитывал догнать Гретцки, он с другой планеты

Форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр прокомментировал своё достижение — он вышел на чистое второе место среди бомбардиров в истории НХЛ.
«Для меня это равнозначно первому месту. Я не рассчитывал догнать Гретцки. Он с другой планеты. В этом уверен. Его достижение непоколебимо», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.
>>> Ягр вышел на чистое второе место по набранным очкам в истории НХЛ: https://www.championat.com/hockey/news-2671126-jagr-vyshel-na-chistoe-vtoroe-mesto-po-nabrannym-ochkam-v-istorii-nhl.html