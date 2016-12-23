Роу: Ягр — второй бомбардир в истории НХЛ, но сейчас его это не волнует

Главный тренер «Флориды Пантерз» Том Роу высказался о достижении Яромира Ягра — форвард команды вышел на чистое второе место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.
«Он расстроен. Он второй бомбардир в истории НХЛ, но сейчас его это не волнует. Для него гораздо важнее было набрать очки. И многим молодым игрокам стоит у него поучиться. А ещё они должны посмотреть, как он сегодня работал. Он проделал всю работу, которую должен был. Он просто играл. Этому стоит поучиться», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
>>> Ягр вышел на чистое второе место по набранным очкам в истории НХЛ: https://www.championat.com/hockey/news-2671126-jagr-vyshel-na-chistoe-vtoroe-mesto-po-nabrannym-ochkam-v-istorii-nhl.html