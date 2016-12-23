Бойд: раньше «Барысу» не удавалось так удачно сыграть в Хабаровске, Владивостоке

Нападающий «Барыса»подвёл итоги прошедших матчей и высказался о предстоящей домашней серии. Недавно хоккеист забил свой 100-й гол за команду.«Если не изменяет память, нам не удавалось ещё так удачно сыграть в Хабаровске и во Владивостоке, ещё и полностью все очки взять. Мы очень дисциплинировано действовали, строго выполняли задание на игру, нам эти победы были очень нужны и важны. К тому же третью часть нашей выездной серии мы начали после небольшого перерыва, восстановились, изучили соперника, поработали над своими определёнными моментами. Ни в КХЛ, ни в других лигах я такого не припомню, это пока рекордно длинная серия игр на выезде. Обычно их две-три, ну максимум пять. К счастью, мы дома и можем сыграть для своих болельщиков.Мы вернулись накануне в шесть утра, а после обеда уже работали в тренажёрном зале, чтобы тело было в тонусе, готовимся, соперники серьёзные. Мне кажется, нужно просто продолжить играть так же дисциплинированно, поменьше удаляться, но вынуждать это делать соперника. Ну и мы очень соскучились по нашим болельщикам, по атмосфере во время домашних игр, поэтому если в каких-то моментах нам будет тяжело, надеемся на активную и шумную поддержку трибун. Мы не играли дома почти месяц, мы соскучились», — цитирует игрока официальный сайт клуба.