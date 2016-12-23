Голкипер «Кингз» Будай — на втором месте по шат-аутам в текущем сезоне

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Петер Будай не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:0) и стал первой звездой игры.
34-летний словацкий вратарь отразил 28 бросков и сделал четвёртый шат-аут в сезоне, разделив второе место по их количеству с Тууккой Раском. Он стал основным вратарём «Кингз» из-за травмы Джонатана Куика.
С подробностями матча можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.championat.com/hockey/news-2671112-los-andzheles-na-vyezde-razgromil-neshvill.html