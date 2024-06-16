Бушар вышел на третье место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.

В составе «нефтяников» одной результативной передачей отметился канадский защитник Эван Бушар, для которого этот ассист стал 23-м в нынешнем плей-офф. Таким образом он вышел на третье место в этой номинации, повторив показатель Брайана Литча (23, 1994).

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), к чьему результату сегодня вплотную приблизился Бушар.