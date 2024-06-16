Коннор Макдэвид установил новый рекорд плей-офф НХЛ по необычному показателю

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.
В этой встрече канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи. Для канадского форварда второе очко в матче стало 21-м в нынешнем плей-офф в тех матчах, которые следовали за поражением его команды в предыдущей игре.
По этому показателю Коннор вышел на чистое первое место в истории плей-офф НХЛ, установив новое достижение североамериканской лиги. Ранее этот рекорд принадлежал Дагу Гилмору (20 (4+16) очков в 9 матчах в 1993 году). В активе Макдэвида в текущем розыгрыше Кубка Стэнли уже 22 (4+18) очка в 9 таких матчах.
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