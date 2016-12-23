Фридман: «Питтсбург» мог бы обменять Флёри в «Даллас» или в «Виннипег» на Троубу

Инсайдер Sportsnetподелился мнением о возможном обмене голкипера «Питтсбург Пингвинз»«Джим Рутерфорд и Майк Салливан признают, что наличие двух первых номеров в команде оказалось более сложной ситуацией, чем они ожидали. «Питтсбург» должен решить, что для них лучше – сохранить Флёри в составе до конца сезона или нет. Он может быть отличной страховкой на случай травмы Мэтта Мюррея. Я считаю, что возможность выиграть второй Кубок Стэнли должна превалировать над драфтом расширения.Если рассуждать об обмене, то подходящий вариант – «Даллас». Контракты Ниеми и Лехтонена истекают в 2018 году, и тогда же Флёри можно будет подписать новый контракт. Помните, как они переподписали Спеццу после обмена?Ещё один вариант – обмен в «Виннипег» на Джейка Троубу. Это могло бы помочь обеим командам, но вероятность такой сделки невысока», – отметил Фридман.