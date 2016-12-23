Филатов: победили чехов и в игре в хоккей, и в кулачных поединках

Главный тренер сборной России U16 Владимир Филатов подвёл итоги выставочных матчей с командой Чехии.«Не может не радовать, что одержали три победы подряд над неуступчивым соперником. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и выполнение тренерской установки. При счёте 5:0 в нашу пользу чехи бросили играть в хоккей. Начали, мягко говоря, хамить, использовали все средства для этого. Ребята – молодцы, не поддавались на провокации, продолжали играть. Но постоять за себя и честь страны они были обязаны. В итоге победили и в игре в хоккей, и в кулачных поединках.Все мальчишки отработали профессионально, никто не выпадал. И новенькие, и те, кто уже не первый раз призван в сборную. Все молодцы. Утром в день игры мы показали им видео, выпущенное ФХР к юбилею нашего хоккея. Ребята смотрели кадры видеохроники, слушали слова наших легендарных игроков и кумиров. Думаю, это пробудило в них ещё большие патриотические чувства. В игре это очень помогло.На начало февраля запланирована подготовка сразу двух команд – к юношескому олимпийскому фестивалю и к Турниру четырёх наций. Эти турниры пройдут практически в одни и те же даты», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.