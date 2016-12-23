Маккиннон: 0:6, настолько всё плохо

Форвард «Колорадо Эвеланш»прокомментировал разгромное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Судя по сегодняшнему матчу, мы даже не заслуживаем играть в НХЛ. 0:6, настолько всё плохо. Мы проигрываем, причём не с разницей в один гол. Уступаем соперникам четыре, пять или шесть шайб, как сегодня.Нужно быстро забыть о случившемся. В пятницу предстоит сыграть с лучшей командой НХЛ в Чикаго. Надеюсь, удастся добиться там победы и уйти на перерыв на позитивной ноте», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.