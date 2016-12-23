Поникаровский: китайские игроки «Куньлуня» – не новички, которых взяли с фермы

Нападающий «Куньлуня»рассказал о взаимоотношениях с партнёрами.«Как общаемся между собой? На английском языке. Мы здесь все на нём свободно говорим. Но на тренировках и в раздевалке у нас одновременно может звучать совершенно разная речь – русская, английская, финская, словацкая. Китайцы на своем общаются. И это совершенно нормально! Когда я играл в НХЛ, было точно так же. В командах оказывались ребята из разных стран – Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, отовсюду. И хотя все в основном общаются на английском, со временем в такой обстановке учишь и другие языки. Это само собой в процессе происходит.Китайские игроки? Почти все из них выступали в юниорских лигах Северной Америки. Так что это не новички, которых взяли с фермы, поставили на лёд и сказали: «Давайте, играйте в хоккей». Они учились, играли, у них есть опыт. А главное – они совсем молодые, и совершенно точно будут улучшать свои навыки. Для этого и был создан клуб «Куньлунь»: помочь этим ребятам прогрессировать, показать китайскому народу, что такое вообще хоккей. Привить Китаю любовь к хоккею! И КХЛ – та самая лига, которая может это сделать.Китайские игроки спрашивают совета? Конечно, частенько. Они спрашивают по поводу того или иного конкретного момента, а ты на своем примере им показываешь, как нужно делать. Говоришь, что надо постоянно фокусироваться на своих действиях. Например, нельзя так просто отдавать шайбу, надо вступать в единоборства за неё. А не так, что тебя отпихнули, и все – ты бежишь назад, обороняться. Во всех подобных нюансах китайцы сейчас смотрят на нас и учатся. Если будут всё впитывать – будет расти и уровень их игры», – сказал хоккеист.