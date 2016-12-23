Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Поникаровский: китайские игроки «Куньлуня» – не новички, которых взяли с фермы

23 декабря 2016, пятница. 15:42. Хоккей
Нападающий «Куньлуня» Алексей Поникаровский рассказал о взаимоотношениях с партнёрами.

«Как общаемся между собой? На английском языке. Мы здесь все на нём свободно говорим. Но на тренировках и в раздевалке у нас одновременно может звучать совершенно разная речь – русская, английская, финская, словацкая. Китайцы на своем общаются. И это совершенно нормально! Когда я играл в НХЛ, было точно так же. В командах оказывались ребята из разных стран – Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, отовсюду. И хотя все в основном общаются на английском, со временем в такой обстановке учишь и другие языки. Это само собой в процессе происходит.

Китайские игроки? Почти все из них выступали в юниорских лигах Северной Америки. Так что это не новички, которых взяли с фермы, поставили на лёд и сказали: «Давайте, играйте в хоккей». Они учились, играли, у них есть опыт. А главное – они совсем молодые, и совершенно точно будут улучшать свои навыки. Для этого и был создан клуб «Куньлунь»: помочь этим ребятам прогрессировать, показать китайскому народу, что такое вообще хоккей. Привить Китаю любовь к хоккею! И КХЛ – та самая лига, которая может это сделать.

Китайские игроки спрашивают совета? Конечно, частенько. Они спрашивают по поводу того или иного конкретного момента, а ты на своем примере им показываешь, как нужно делать. Говоришь, что надо постоянно фокусироваться на своих действиях. Например, нельзя так просто отдавать шайбу, надо вступать в единоборства за неё. А не так, что тебя отпихнули, и все – ты бежишь назад, обороняться. Во всех подобных нюансах китайцы сейчас смотрят на нас и учатся. Если будут всё впитывать – будет расти и уровень их игры», – сказал хоккеист.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар Алексей Поникаровский
Новости. Хоккей
23 декабря 2016, пятница
15:42 Фастовский: неприемлимо держать Меньшикова, он категорически не хочет играть
15:42 Поникаровский: китайские игроки «Куньлуня» – не новички, которых взяли с фермы
15:15 «Авангард» выменял 2 защитников: Меньшикова у «Сибири», Григорьева у «Адмирала»
15:09 КХЛ подвергла Браста дисквалификации и штрафу
15:00 «Адмирал» обыграл «Югру», Ткачёв, Бартулис, Саюстов, Земчёнок набрали по 2 очка
14:53 Меньшиков и Клинкхаммер получили одноматчевые дисквалификации за драку
14:47 Маккиннон: 0:6, настолько всё плохо
14:37 В рамках Недели звёзд хоккея состоится Кубок континента по следж-хоккею
14:15 Бобровский: «Коламбус» показывает, что может играть с любым соперником
14:11 Луонго: Ягс, ты бы не занял такое место в истории, если б я не давал забивать
14:09 Светлов: домашняя арена будет подспорьем для «Авангарда» в игре с «Динамо»
13:22 Беднар: нет ответа, почему в 6 матчах мы не смогли забить
13:20 Меньшиков перейдёт из «Сибири» в «Авангард», но не сыграет с минским «Динамо»
13:07 Шестёркин: «Лада», думаю, хорошую игру покажет в матче со СКА
13:03 Филатов: победили чехов и в игре в хоккей, и в кулачных поединках
12:54 Копитар — шестой хоккеист, набравший 700 очков в матчах за «Кингз»
12:29 Фридман: «Питтсбург» мог бы обменять Флёри в «Даллас» или в «Виннипег» на Троубу
12:27 Жюльен: Ягр раньше играл за нас, поэтому очень приятно быть частью этого
12:08 «Адмирал»: начало игры переносится на 12:45 мск, на арене всего 5 игроков «Югры»
12:08 Ландеског: 0:6 — это стыд
11:59 «Автомобилист» подтвердил переход Чистова
11:50 Нападающий Жафяров перешёл из «Сибири» в «Адмирал»
11:44 Голкипер «Кингз» Будай — на втором месте по шат-аутам в текущем сезоне
11:40 Торторелла: в первом периоде «Коламбус» намочил штаны
11:39 Бойд: раньше «Барысу» не удавалось так удачно сыграть в Хабаровске, Владивостоке
11:33 Хартнелл: когда обыгрываешь «Питтсбург», это всегда очень приятно
11:18 Генменеджер «Нью-Джерси»: я на 100 процентов поддерживаю Хайнса
11:03 Баттон: мне тоже нравится Морис как человек, но тут речь идет о нём как тренере
11:02 Занковец: хоть «Барыс» и играет дома, реально это как продолжение выездной серии
11:00 Прервёт ли «Лада» победную серию СКА и как завершатся другие встречи дня в КХЛ
10:45 Ягр, Хартнелл и Андерсен – звёзды дня в НХЛ
10:22 Дэвид Легуонд объявил о завершении карьеры
10:13 Капризов: низкая результативность молодёжной сборной России беспокоит
10:07 Миловзоров: приложу все силы, чтобы помочь «Сибири». Будем биться
09:51 Роу: Ягр — второй бомбардир в истории НХЛ, но сейчас его это не волнует
09:45 Кросби: в третьем периоде «Блю Джекетс» были гораздо сильнее
09:45 Вратарь Андерсен впервые сыграл на ноль за «Торонто» и в седьмой раз — в НХЛ
09:43 Ягр: я не рассчитывал догнать Гретцки, он с другой планеты
09:42 Светлов: по подбору нападающих «Авангард» — самый сбалансированный на Востоке
09:30 Форвард «Коламбуса» Аткинсон довёл свою результативную серию до 8 матчей
09:27 Варламов пропустил 5 голов после 18 бросков в игре с «Торонто» и был заменён
09:23 Бобровский одержал свою 20-ю победу в сезоне и сохранил лидерство в НХЛ
09:20 «Миннесота» повторила рекорд клуба по количеству побед подряд
09:19 Василевский выиграл первый матч после травмы Бишопа
09:17 Брагин: нашим игрокам было полезно понять, какой уровень хоккея их ждёт на МЧМ
Все новости RSS
В каком городе должен пройти следующий Кубок Первого канала?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+