Игроки «Тампа-Бэй» Коберн и Друен получили травмы в матче с «Вашингтоном»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»и нападающийне доиграли матч с «Вашингтоном» (0:4) из-за травм, информирует официальный сайт лиги.Оба хоккеиста покинули матч во втором периоде. Друен травмировался после толчка от форварда «Вашингтона» Ти Джея Оши, Коберн пострадал после удара Тома Уилсона.Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что оба игрока будут обследованы в субботу.Кроме того, во втором периоде площадку также покидал защитник Виктор Хедман, но сумел вернуться в третьем периоде.