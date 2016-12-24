Яруллин: будет интересно сыграть со СКА и выиграть

Защитник «Ак Барса»поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА, который состоится 27 декабря.«Помню ли я тяжёлую травму, которую получил в игре со СКА? Было и было, пройденный этап уже. Не будет такого, что я выйду и буду бояться. В том матче я не думаю, что соперник шёл намеренно травмировать меня, – это был игровой момент.У нас на каждую игру один настрой. Конечно, это интересный и сильный соперник. Нам будет интересно с ними сыграть и выиграть», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».