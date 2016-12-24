Воронин: подрался от злости не на соперника, а на свою команду

Форвард московского «Спартака»прокомментировал поражение его команды в матче с подмосковным «Витязем» (2:5).«Быстро пропустили два гола из-за глупых удалений, а потом попробуй отыграйся! «Витязь» на ходу — команда, которая хочет выйти в плей-офф. А как мы хотим в плей-офф, мы показали сегодня. Заберу свои слова обратно, если будем играть по-другому, и это будет от меня первого исходить. После таких игр могу сказать, что мы не заслуживаем выхода в плей-офф. Матчи с «Витязем» — это самые главные матчи, а не с «Ак Барсом» и не с «Авангардом». Плей-офф дальше, чем мы думаем. С каждой победой мы не приближаемся, а расслабляемся.Подрался от злости, и не на соперника, а на свою команду. Не хочу выносить сор из избы, но некоторые вещи просто непозволительны, поэтому получилась эта потасовка. У меня в последних играх постоянно есть моменты, но я не снайпер. В том моменте вратарь знал, что будет пас из-за угла, и шайба могла лишь зайти под мышку. Моментов предостаточно у нашей тройки. Давно должны были забивать, тот же Сергей Шмелёв играет хорошо и достоин большего», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.