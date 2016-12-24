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Свенссон: в Москве легче ездить на метро, чем стоять часами в пробке

24 декабря 2016, суббота. 23:39. Хоккей
Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон рассказал о жизни в России и праздновании Рождества, а также отметил, что главной целью команды является выход в плей-офф.

«Команда несколько лет не проходит в плей-офф, так что сейчас это наша главная цель. Шансы ещё есть, но конкуренция очень высокая, а нам предстоят матчи с хорошими командами. По ощущениям, Западная конференция сильнее Восточной, тут сложнее выйти в плей-офф.

Рождество в этом году прошло не как обычно, у нас был матч. В России его празднуют 7 января. Очевидно, до середины 1990-х Рождество здесь вообще было запрещено отмечать. Но у нас в команде трое американцев, чех со своей девушкой, и она приготовит праздничный ужин, так что мы сможем почувствовать дух Рождества.

Жизнь в Москве отличается от Швеции, но пока всё идёт хорошо. Тут я должен был сам искать себе квартиру, в Швеции с этим помогают. Но проблем с этим не возникло. Машину я водить не осмеливаюсь, удивляюсь, как люди ухитряются проезжать большие развязки, где столько машин. Сначала у меня был шофёр, но я от него отказался из-за ненадобности. В Москве легче воспользоваться общественным транспортом. Ты всегда знаешь, сколько времени займёт поездка на метро, а если ехать на машине, можно на несколько часов застрять в пробке», — цитирует Свенссона Вarometern.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Маркус Свенссон
Новости. Хоккей
24 декабря 2016, суббота
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