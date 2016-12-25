Желдаков: надеюсь, с каждым матчем буду играть сильнее и выйду на свой уровень

«Хорошо начали, забили первый гол. Получили ненужные удаления, пропустили „три на пять“, но счёт стал равным, надо было продолжать играть. Пропустили ненужный второй гол. Была равная игра, обе команды вязкие, играют жёстко. Быстрый гол не расхолодил команду. Хорошо, когда забиваешь первым, но надо продолжать работать, постоянно добавлять.
Первый матч прошёл тяжело, и в плане болельщиков, волновался очень сильно. Сегодня было попроще, играл более раскрепощённо. Надеюсь, с каждым матчем буду играть сильнее и выйду на свой уровень. Форма будущего? Это классно, когда клубы так делают. Это вклад в будущее, очень интересный подход. Мне нравится», — цитирует Желдакова пресс-служба клуба.