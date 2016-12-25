Рой: конечно, подустали мы за этот выезд, у «Трактора» накопилась усталость.

Нападающий «Трактора»подвёл итоги после поражения в игре с «Авангардом» (1:3).«Конечно, подустали мы за этот выезд, поскольку у нас за восемь дней было четыре матча, и пришлось из Словакии лететь в Казахстан. Усталость накопилась. Думаю, мы вышли на игру не в полной боевой готовности и не так мощно начали, как обычно. Во втором периоде пропустили две шайбы. Не выложились сегодня на 100 процентов.Такого раньше у меня не было. Сначала летишь шесть часов, потом разница во времени примерно столько же. Нужно вставать, идти на тренировку, жить не по тому режиму, к которому привык, — это физически сложно. Но сейчас у нас будет немного времени на отдых и восстановление. Вообще, сложно, когда столько времени приходится проводить в аэропорту, в самолётах. Тем более в рождественские дни сложно быть вдали от семьи. Но такая у нас работа», — цитирует Роя официальный сайт «Авангарда».